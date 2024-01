Mimo że Małgorzata Tomaszewska jest w zaawansowanej ciąży i za miesiąc ma zaplanowany poród córki, nie ominęły ją zmiany w "Pytaniu na śniadanie". Prezenterka tak jak i wszystkie pary, które prowadziły program w ostatnich latach, została zwolniona. Oburzenie sytuacją wyraziła w sieci Joanna Kurska, pisząc, że "to wszystko z oszalałej zemsty i hejtu do poprzedniej ekipy". Sama prezenterka zapewniała, że postara się w tym trudnym czasie, który powinien być piękny, skupić na rodzinie. "Organizm mamy zniesie wszystko dla swojego dziecka. Bardzo dziękuję za wasze ogromne wsparcie. Chcę myśleć tylko o tym, że spełniamy moje marzenie z dzieciństwa - o kochającej się, dużej rodzinie. Tylko tyle i aż tyle. A tak naprawdę wszystko" - napisała Tomaszewska na Instagramie, a później zamilkła na tydzień. Okazuje się, że z jej zdrowiem nie jest najlepiej.

Małgorzata Tomaszewska jest chora w ósmym miesiącu ciąży. Co jej dolega?

Małgorzata Tomaszewska nie może spokojnie odpoczywać przed rozwiązaniem. W sobotę rano przemówiła do fanów na InstaStories i zdradziła, że jest chora. "Cześć, kochani. Tak sobie pomyślałam, że już ponad tydzień się do was nie odzywam, ale niestety to też dlatego, że się rozchorowałam, chociaż nie wychodzę z domu. Być może to kwestia osłabienia organizmu. Nie wiem jeszcze, co to jest - dzisiaj będę miała wizytę lekarską. Ale bardzo boli mnie gardło, więc niestety może być to angina. W każdym razie: trochę walczę z chorobą - zdradziła.

Małgorzata Tomaszewska nie może się pozbyć złych myśli po zwolnieniu z TVP

Ostatnio o wsparciu Małgorzaty Tomaszewskiej mówił w mediach jej znany tata - Jan Tomaszewski. Legendarny piłkarz codziennie do niej dzwoni i ją pociesza. - Wsparłem ją już w pierwszym dniu, mówiąc, że życie jest życiem i musi przestać myśleć o pracy, bo w jej sytuacji to jest sprawa drugorzędna. Przez stres mogą pojawić się tragiczne komplikacje - mówił na Plejadzie. - Jak rozmawiam z córką telefonicznie, życzę jej dużo szczęścia. Wiem, że ona tych złych myśli nie może się pozbyć, ale wydaje mi się, że idzie ku normalności. Po porodzie natychmiast zjawię się w Warszawie, by zobaczyć wnuczkę - dodał i zdradził, że córka Tomaszewskiej będzie miała na imię Laura.

Małgorzata Tomaszewska z tatą Fot. KAPiF.pl

