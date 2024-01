Z programem "Pytanie na śniadanie" pożegnali się wszyscy prowadzący. Nowa szefowa śniadaniówki, Kinga Dobrzyńska, nie oszczędziła także ciężarnej Małgorzaty Tomaszewskiej. - Zdaję sobie sprawę, że jestem wyzywana teraz od najgorszych, ale proszę mi uwierzyć, nie wyrzuciłam nikogo za to, że pracował w tej redakcji do tej pory. Pożegnałam się po prostu z osobami, które zachwiały dziennikarstwo. Dziennikarz jak sędzia, musi być bezstronny - tłumaczyła decyzję Pudelkowi. Na temat zwolnienia Małgorzaty Tomaszewskiej wypowiedział się jej ojciec, Jan Tomaszewski. Były bramkarz reprezentacji Polski wyznał, że codziennie modli się za córkę.

Jan Tomaszewski z troską o córce. "Żeby to wszystko było szczęśliwie"

Ostatnio Jan Tomaszewski był gościem kanału "Super Express Sport" na platformie YouTube. Na początku ojciec prezenterki odniósł się do decyzji nowej szefowej śniadaniówki. - Kobieta kobiecie to zrobiła, ale pomijam to. Ona jest w ciąży. Cały czas modlę się i życzę jej, żeby to wszystko odbyło się zgodnie ze wskazaniami lekarskimi - wyznał. Później były sportowiec opowiedział o tym, jak stara się wspierać Małgorzatę Tomaszewską w tym trudnym czasie. - Namówiłem i namawiam córkę, żeby wszystko teraz było związane z porodem, który ma być lada chwila, w ciągu dwóch-trzech tygodni. Widzę po zachowaniu córki, że trochę przyzwyczaiła się do tej myśli. Czekam na telefon, po którym od razu pojadę do Warszawy. Modlę się, żeby to wszystko było szczęśliwie - mówił na kanale "Super Express Sport".

Małgorzata Tomaszewska z tatą Fot. KAPiF.pl

Joanna Kurska i Danuta Martyniuk wspierają Małgorzatę Tomaszewską

Decyzja o zwolnieniu ciężarnej dziennikarki odbiła się w mediach szerokim echem. Odniosła się do niej również Joanna Kurska. "Trzy tygodnie przed datą porodu nielegalne władze TVP wyrzucają Małgorzatę Tomaszewską z pracy. To wszystko z oszalałej zemsty i hejtu do poprzedniej ekipy. Tak wygląda państwo prawa i prawa kobiet według Tuska. Małgosiu, jesteśmy z tobą" - napisała na Facebooku. Post Kurskiej skomentowała Danuta Martyniuk. "Koniec Polski wkrótce. Gdzie są feministki Tuskowe, które powinny stanąć w obronie ciężarnej Małgosi?" - napisała. ZOBACZ TEŻ: Znamy imię córki Małgorzaty Tomaszewskiej. Wygadał się dziadek

