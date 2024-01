- Chcę się pozbyć telewizora z domu. Ja nie oglądam telewizji, ale moi synowie, jak przychodzą do mnie - bo teraz ja nie jestem z moją partnerką już, w związku z czym dzielimy się tak tydzień w tydzień dziećmi - to oni w sobotę i niedzielę oglądają - w ten sposób aktor przekazał mediom, że nie jest już z Pauliną Wyką, co wybrzmiało w podcaście Łukasza Knapa. Wielu fanów pary zaskoczyła ta wiadomość. Po publikacji tego wyznania Zakościelny został zaproszony do śniadaniówki, gdzie opowiedział o nowym filmie i ojcostwie.

Maciej Zakościelny o opiece nad synami. Pora na odrobinę prywaty

- Jestem ojcem, codziennie moi synowie mi o tym przypominają. Nawet dzisiaj w nocy - wyznał w śniadaniówce aktor, który jest tatą ośmioletniego Borysa i sześcioletniego Aleksa. Dodał, że rola ojca była pomocna w odegraniu postaci Piotra Wolańskiego w "Baby boom czyli Kogel Mogel 5". - Rzeczywiście bardzo mi to pomogło, ale ja w tej funkcji, w tej roli już od dawna się widziałem. Wiedziałem, że chcę mieć dzieci, ale nie wiedziałem, że to jest aż takie wyzwanie. Naprawdę wiele mnie to uczy każdego dnia. Nie tylko uczę się z książek, ale głównie uczę się w praktyce. No i muszę powiedzieć, że bardzo mnie to zmieniło - mówił Katarzynie Dowbor i Filipowi Antonowiczowi. Synowie Zakościelnego są owocem jego związku z Pauliną Wyką. Aktor nie wspomniał o niej podczas wydania śniadaniówki, a prowadzący nie nawiązali do ich rozstania.

Maciej Zakościelny gościł w "Pytaniu na śniadanie" podczas pierwszego odcinka z nowym duetem

Aktor wystąpił w śniadaniówce 27 stycznia, kiedy to swój debiut mieli prowadzący Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz. Co o nich wiadomo? O tym opowiedziała szefowa programu. - Połączenie ludzi z dwóch światów i różnych generacji. Oboje prowadzący są dziennikarzami, ale z innych środowisk. Podczas próby kamerowej natychmiast nawiązała się między nimi nić sympatii, co wróży bardzo dobrą współpracę - wyznała Kinga Dobrzyńska w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

