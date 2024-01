"Pytanie na śniadanie" przechodzi renowację, a jej efektem jest zmiana prowadzących. Śniadaniówka pożegnała ostatnio Małgorzatę Tomaszewską czy Tomasza Kammela, a powitała z kolei Katarzynę Dowbor i Filipa Antonowicza. Debiut prezenterów przypadł na 27 stycznia i podczas tego wydania nie zabrakło niespodzianek. Jedna z nich dotyczyła urodzin ich koleżanki po fachu.

"Pytanie na śniadanie" świętuje urodziny prezenterki. Ta nie kryła wzruszenia

Na samym początku "Czerwonego dywanu" miał miejsce miły gest ze strony redakcji oraz nowych prowadzących. Aleksandra Grysz, która przedstawia newsy z show-biznesu została zaskoczona przez Dowbor i Antonowicza, kiedy weszli jej w słowo i poinformowali widzów o urodzinach prezenterki. Wspomniana prowadząca formatu "Czerwony dywan" miała właśnie zapowiadać finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który wypada w niedzielę 28 stycznia. Zamiast tego wzruszyła się na wizji, gdyż w studiu zaśpiewano jej "sto lat" oraz wręczono symboliczny tort. Katarzyna Dowbor dodała, że nie będzie pytała o wiek prezenterki, gdyż jej nie wypada, a ta z kolei wspomniała, że to była jej pierwsza taka sytuacja, kiedy na antenie świętowano jej urodziny.

Aleksandra Grysz o swoich urodzinach

Prezenterka TVP spędza 28. urodziny w "Pytaniu na śniadanie", co wybrzmiało w jej komentarzu dla stacji. - W tym roku wyjątkowo będę zaczynała swoje urodziny w pracy. Mam akurat dyżur w "Pytaniu na śniadanie", więc wstanę wcześnie rano i przywitam się z widzami. Po programie mają przyjechać do mnie rodzice i najbliżsi. Planujemy spędzić to popołudnie spokojnie, ponieważ kolejnego dnia już od rana będę pracować przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Poza tym te nadchodzące urodziny będą dla mnie wyjątkowe... Nie mogę zdradzić dlaczego, ale chyba nigdy tak bardzo nie wyczekiwałam tego dnia jak w tym roku - wyznała Grysz. - Myślę, że to jest pierwszy rok, kiedy tak naprawdę bardziej zależy mi na tym, aby zobaczyć się z bliskimi, niż skupiać się na tym, co dostanę. Niby przez ostatnie lata też tak mówiłam, ale w tym roku czuję to jeszcze mocniej. Nie nastawiam się na nic konkretnego, ale znając moją rodzinę i przyjaciół, wiem, że na pewno mnie zaskoczą. Moi rodzice słyną z tego, że od dziecka robili mi niespodzianki z różnych okazji. Niespodzianką byłoby dla mnie to, gdyby nie przygotowali niespodzianki - dodała. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

