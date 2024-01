27 stycznia w "Pytaniu na śniadanie" w roli prezentera zadebiutował dziennikarz Radia Eska - Filip Antonowicz. Mężczyzna prowadzi program w duecie z Katarzyną Dowbor. Teraz to on wychodzi na świecznik, tymczasem w 2022 roku głośno było o jego siostrze - Annie Antonowicz. Wszystko przez to, że udało się jej zdobyć rolę w hicie Netflixa "The Crown". - Nigdy nie zapomnę tego castingu, bo wszyscy byli dla mnie bardzo mili. Nie wiem, ile osób było przesłuchiwanych do tej roli, ale produkcja odezwała się do mnie po dwóch tygodniach, że chcieliby zaproponować mi tę rolę, tylko czekają na ostatnie słowo głównego twórcy "The Crown", Petera Morgana. Po paru dniach dostałam maila, że dostałam rolę - mówiła w rozmowie z Pudelkiem siostra Filipa Antonowicza z "Pytania na śniadanie".

Szczegóły roli siostry prowadzącego "Pytanie na śniadanie" w "The Crown". Kim jest Anna Antonowicz?

W Polsce Anna Antonowicz zagrała w takich popularnych produkcjach jak: "Na dobre i na złe" czy "Pensjonat pod różą". W "The Crown" pojawiła się w piątym sezonie w szóstym odcinku. 42-letnia aktorka zagrała rolę carycy Aleksandry Fiodorowny, żony cara Mikołaja II Romanowa. W dniu premiery serialu jej brat nie krył dumy. "To dla mnie wielki dzień! Dziś moja jedyna i najwspanialsza siostra wjechała do domów na całym świecie, wraz z najnowszym sezonem 'The Crown'. Chyba nic tak nie cieszy jak sukcesy bliskich. Anka kocham Cię, Ty fejmie! Podpisano : brat Filuś" - napisał na Instagramie Filip Antonowicz i zamieścił jej zdjęcie.

Kariera Filipa Antonowicz z "Pytania na śniadanie"

Tymczasem Filip Antonowicz urodził się w 1985 roku w Nowym Jorku. Jest od lat prezenterem porannego pasma w Radiu ESKA. Wcześniej współpracował z TVP, MTV, radiową Czwórką i stacją telewizyjną Eska TV, gdzie prowadził takie programy, jak "Szybkie strzały", "Jazdy Gwiazdy" oraz "The best of Eska". Można też było oglądać go w telewizji, gdzie wcielił się w rapera w serialu TVN "Na noże". W 2008 roku napisał tekst piosenki do serialu "Power Rangers: Furia dżungli". Więcej zdjęć siostry Filipa Antonowicza znajdziesz w galerii na górze strony.

