Kinga Zawodnik zasłynęła udziałem w programie TVN Style "Dieta czy cud?". Później widzowie mogli ją poznać w "Pierwszy raz Kingi". Teraz celebrytka ma powrócić do odświeżonego "Tańca z Gwiazdami", lecz sama nie potwierdza tej informacji. Niedawno pokazała na InstaStories jak ćwiczy z Robertem Kochankiem. Czy to wystarczające podpowiedzi, by potwierdzić jej występ w programie?

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Hakiel wróci do "Tańca z Gwiazdami" z Katarzyną Skrzynecką?

Kinga Zawodnik ćwiczyła z tancerzem z "Tańca z Gwiazdami"

Celebrytka coraz śmielej sugeruje swoim obserwatorom, że bardzo prawdopodobne, że będzie jedną z uczestniczek tanecznego show. Jako pierwszy informował o tym Plotek. Już jakiś czas temu pisaliśmy, że Zawodnik z pewnością zobaczymy w 27. edycji programu. Kobieta nie potwierdziła jednak tych informacji, a jedynie odpowiedziała enigmatycznie: "Nie wiem, czy mogę udzielać oficjalnych informacji? Chyba nie. Na pewno nie dementuję, ale też i nie potwierdzam". Sama zainteresowana stwierdziła, że więcej powie po oficjalnych informacjach ze strony produkcji.

Na swojej relacji na Instagramie influencerka pokazała trening z Robertem Kochankiem, który wielokrotnie uczestniczył w "Tańcu z Gwiazdami" w roli tancerza. Oczywiście to rozpoczęło lawinę spekulacji, że Zawodnik faktycznie będzie uczestniczką show. Obserwator zadał jej pytanie: "Będziesz w Tańcu z Gwiazdami?", a ona enigmatycznie odpowiedziała:

Widzę, że "Taniec z Gwiazdami" ogłasza już listę uczestników. Oczywiście, że wypowiem się na ten temat! To jest często powtarzająca się pytanie w ankiecie.

Tym samym znowu zasugerowała swoim fanom, że możliwe, iż zobaczą ją na parkiecie. W kolejnym kafelku, odpowiadając na dokładnie to samo pytanie, dodała ankietę z pytaniem: "Dałabym radę?". Do wyboru były dwie odpowiedzi: "No pewnie! Wygrana twoja!" oraz "Zaszłabyś daleko".

Kinga Zawodnik przeszła operację i chudnie na oczach fanów

Pół roku temu celebrytka poddała się operacji zmniejszenia żołądka. Ten zabieg pozwolił jej szybko zmniejszyć wagę. Jak się okazuje, zrzuciła 40 kilogramów. Jest to widoczne, szczególnie jeśli porównamy sobie jej starsze zdjęcia z obecnymi. Kobieta ma ogromnie wsparcie od swoich fanów, którzy cały czas dopingują ją w przemianie. Chętnie komentują jej sukces: "Boziu! Jaka zmiana", "Wygląda pani obłędnie", "Spektakularna przemiana pani Kingo!".

Kinga Zawodnik na ściance. Kinga Zawodnik wystąpi w 'Tańcu z Gwiazdami'. Fot. Kapif.pl