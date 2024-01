Maciej Zakościelny dał się poznać jako znakomity aktor. Wystąpił między innymi w produkcjach "Tylko mnie kochaj", "Listy do M. 2" oraz "Czas honoru". Nie da się ukryć, że odniósł ogromne sukcesy. Jak się okazało, w ostatnim czasie Zakościelny przeżywał trudne chwile w życiu prywatnym. Od niedawna w sieci można natknąć się na plotki, według których aktor rozstał się ze swoją ukochaną. W końcu doniesienia zostały potwierdzone. Zakościelny wyjawił całą prawdę w podcaście Łukasza Knapa.

REKLAMA

Zobacz wideo Nana z Hotelu Paradise o Zakościelnym. "Dla mnie to już trochę za stary"

Maciej Zakościelny potwierdził rozstanie z Pauliną Wyką. Wprost wyznał, że już nie mieszkają razem

Maciej Zakościelny i Paulina Wyka byli w związku od 2014 roku. Pomimo wielu lat związku para nie zdecydowała się stanąć na ślubnym kobiercu. Doczekała się za to dwóch synów. Po niecałej dekadzie ich relacja dobiegła końca. Wcześniej doniesienia pojawiły się w magazynie "Na Żywo". - Nie układało im się i to było najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. Rozstali się już kilka miesięcy temu, jednak zachowali dobre stosunki ze względu na dzieci (...) - mówił informator magazynu. Fani zauważyli również, że Zakościelny i Wyka od dłuższego czasu nie publikowali wspólnych fotografii w sieci. Niedawno Maciej Zakościelny zagościł w podcaście Łukasza Knapa. Tam wyznał całą prawdę. Podkreślił, że nie jest już z matką swoich dzieci. Opowiedział również o podziale opieki nad pociechami. Nie zdradził jednak zbyt wielu szczegółów. Spodziewaliście się tego? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Chcę się pozbyć telewizora z domu. Ja nie oglądam telewizji, ale moi synowie, jak przychodzą do mnie - bo teraz ja nie jestem z moją partnerką już, w związku z czym dzielimy się tak tydzień w tydzień dziećmi - to oni w sobotę i niedzielę oglądają

- powiedział Zakościelny w podcaście Łukasza Knapa.

Maciej Zakościelny i Paulina Wyka mieli problemy przez długi czas?

Na temat związku Macieja Zakościelnego i Pauliny Wyki pojawił się również wpis w "Super Expressie". Tabloid donosił, że partnerka aktorka miała wyprowadzić się ze wspólnego domu już w grudniu 2023 roku. Według informatora była para chciała ukrywać fakt zakończenia relacji przed synami, aż do czasu, gdy nie znalazła nowego domu. Zakościelny i Wyka mieli zaprowadzić swoje pociechy do psychologa, aby jak najmniej ucierpiały na sytuacji. "Chcieli, żeby chłopcy jak najmniej odczuli ich rozstanie" - czytamy na łamach tabloidu. ZOBACZ TEŻ: Ojciec Macieja Zakościelnego pojawił się w "The Voice Senior"! Przystojni bracia aktora wspierali go zza kulis

Wesprzyj WOŚP, licytując aukcje Plotka! Zdobądź podwójne VIP zapro na Fame MMA20 w Krakowie, pałacowe spotkanie z książęcą parą lub twój event w gwiazdorskiej relacji. Pomagamy!