Rogalska ostro skrytykowana za to, że wsparła WOŚP. Owsiakowi też się oberwało

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od ponad trzydziestu lat jest jedną z najpopularniejszych organizacji charytatywnych. Już wkrótce odbędzie się 32. finał przedsięwzięcia. Dotychczas przez wszystkie edycje udało się zebrać ponad dwa miliardy złotych. Właścicielem fundacji jest Jurek Owsiak. W tym roku zebrane środki zostaną przeznaczone na sprzęt do monitorowania, diagnozowania i rehabilitacji chorób płuc. W akcję zaangażowało się wiele gwiazd. Wśród nich pojawiła się Marzena Rogalska. Niestety, nie każdy był zachwycony.

REKLAMA

Zobacz wideo Marzena Rogalska o "PnŚ". Co z Kammelem?

Marzena Rogalska zbesztana za udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Została skrytykowana przez internautę

Marzena Rogalska postanowiła wesprzeć WOŚP poprzez licytację. Podczas zbiórki zainteresowane osoby mają okazję do wspólnego spotkania z celebrytką w jednym z warszawskich salonów fryzjerskich. Zwycięzca może liczyć również na rekonstrukcję włosów wraz ze strzyżeniem i modelowaniem okolicznościowym. "Licytujesz wspólnie spędzony czas z Marzeną podczas usługi fryzjerskiej. Zabieg rekonstrukcji włosów ze strzyżeniem i modelowaniem okolicznościowym. To będzie czas dla Was! Wspólna wizyta u fryzjera, kawa, rozmowa, bliższe poznanie się, wspólne zdjęcia i video" - czytamy w opisie do aukcji. Rogalska zachęciła fanów do wpłacania pieniędzy. Niestety, wśród obserwatorów natrafiła na hejtera, który nie szczędził słów na temat jej gestu i samego Jurka Owsiaka. "Walczysz o kasę dla bolszewika" - napisał internauta w sieci. Szybko doczekał się odpowiedzi od gwiazdy.

Walczę o środki dla oddziałów pulmonologicznych razem z człowiekiem pełnym pasji, który dobrem zaraża Polaków rozsianych po całym świecie!

- napisała Rogalska w sieci w odpowiedzi do hejtera. Dziennikarkę wsparło również wielu internautów. "Cudowny pomysł, trzymam kciuki, żeby udało się zebrać jak najwięcej", "Bardzo fajna akcja" - czytamy pod postem. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

W WOŚP zaangażowała się również Mama Ginekolog. Wyznaczyła konkretne kwoty

W Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy zaangażowała się również Mama Ginekolog. Influencerka poinformowała internautów o swoim nowym pomyśle. Zachęciła obserwatorów do wpłacania konkretnych kwot w zależności od intencji. Wykreowała nawet specjalny cennik. - Ja głęboko wierzę w to, że jak czynimy dobro, to dobro wraca. (...) Jeżeli chcielibyście mieć dobry dzień, wpłaćcie pięć złotych. Jeżeli chcielibyście mieć dobry miesiąc, wpłaćcie dziesięć złotych. Jeżeli chcecie zdrowie dla całej rodziny, wpłaćcie 20 złotych. A jeżeli chcecie życzyć komuś dobrze, kto teraz jest w ciąży i jest wam bliski, to wpłaćcie 50 złotych - wyznała na relacji na Instagramie. Fani nie byli zachwyceni z tego pomysłu. Chcecie wiedzieć, jak to skomentowali? Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Kim są córki Jerzego Owsiaka? Obie uczyły się za granicą i unikają rozgłosu. "Pracuję, gdzie pracuję"

Wesprzyj WOŚP, licytując aukcje Plotka! Zdobądź podwójne VIP zapro na Fame MMA20 w Krakowie, pałacowe spotkanie z książęcą parą lub twój event w gwiazdorskiej relacji. Pomagamy!