Krzysztof Ibisz od lat występuje w telewizji i cały czas jest w szczytowej formie. Prezenter z żoną Joanną wychowuje również syna Borysa. Ma także dzieci z poprzednich związków, te jednak są już dorosłe. Ibisz chętnie dzieli się szczegółami życia prywatnego na Instagramie. Można tam znaleźć ujęcia z jego mieszkania. Apartament robi wrażenie, nie tylko za sprawą przestrzeni, ale i gustownie urządzonych wnętrz. Dziennikarz poinformował, że zamyka jeden z etapów życia. Przeprowadza się do innego lokum. Pokazał już nową kuchnię i garderobę. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Wnętrza, mimo iż bardziej okazałe, mają coś z poprzedniego mieszkania. Widać, jakim stylem się inspirował.

REKLAMA

Zobacz wideo Tego nie wiecie o Krzysztofie Ibiszu (a wie Karolina Gilon)

Krzysztof Ibisz się przeprowadza. Mieszkał w XIX-wiecznej kamienicy

Krzysztof Ibisz we wnętrzach jest fanem minimalizmu. W mieszkaniu dziennikarza i jego żony nie brakowało eleganckich dodatków, ale całość nie przytłaczała. Prezenter zamieścił na Instagramie post, w którym poinformował o przeprowadzce. Nie ukrywał, że z mieszkaniem wiąże się mnóstwo wspomnień, ale jest gotowy do tworzenia tych nowych, opuszczenie stare lokum. "Ostatnie minuty na Wilczej, a wspomnień na lata" - napisał dziennikarz dodając hasztag przeprowadzka. Ibisz razem z żoną i synem przeprowadził się do nowoczesnego domu, co pokazał na InstaStories.

Ibisz zamieszkiwał w luksusowej dzielnicy. Jak ustalił Pudelek, najtańsze mieszkania w Warszawie na ul. Wilczej można kupić za 1.4 mln zł, co jest stanem na 2024 rok. Prezenter w mieszkaniu miał białe ściany, które tworzyły idealną bazę do jasnych mebli. Salon urządzono bez zbędnych dodatków, jedynie na biblioteczce znalazły się nagrody i statuetki. Na ścianach zawisły zaś obrazy w złotych ramach. W salonie znalazła się także welurowa sofa naprzeciwko której stanął drewniany stolik kawowy. Drewnianych mebli i dodatków w mieszkaniu dziennikarza jest sporo, i znalazły się także w nowym domu. W salonie można zauważyć ścianę zdobioną drewnianymi panelami. Zdjęcia w galerii na górze strony.

Wesprzyj WOŚP, licytując aukcje Plotka! Zdobądź podwójne VIP zapro na Fame MMA20 w Krakowie, pałacowe spotkanie z książęcą parą lub twój event w gwiazdorskiej relacji. Pomagamy!