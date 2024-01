Michał Olszański cztery lata temu zniknął z TVP. Od 1999 roku do 2020 roku prowadził "Magazyn Ekspresu Reporterów" i "Pytanie na śniadanie". Mimo że sam nosił się z odejściem, ze względu na to, że telewizja była tubą propagandową PiS, chciał to zrobić z klasą. Nie było mu to dane i został zwolniony, bez możliwości pożegnania się z widzami. Teraz wraca do "Magazynu Ekspresu Reporterów", który zadebiutował w TVP2 w 1999 roku, a który zastąpił bliźniaczy "Ekspres Reporterów". Warto w tym miejscu nadmienić, że "Magazyn Ekspresu Reporterów" był emitowany we wtorkowe wieczory od 2003 roku na żywo. Jesienią 2019 r. trafił do TVP1, a od marca br. przeniesiono go do TVP3. Ostatnie odcinki wyemitowano pod koniec maja 2023 roku. Gospodarzami produkcji w ostatnich latach był Mirosław Rogalski i Urszula Rogala. Plotek już jakiś czas temu informował, że trwają prace nad wznowieniem formatu. Widzowie znowu zobaczą w roli prowadzącego Michała Olszańskiego, który ujawnił szczegóły powrotu.

Do TVP wraca Michał Olszański. Poprowadzi kultowy program

Michał Olszański w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl potwierdził, że powraca do prowadzenia "Magazynu Ekspresu Reporterów". Nie wie jednak, jak długo będzie występował na antenie w tej roli. Pokreślił, że jest już na emeryturze, jednak do owego formatu (który prowadził od początku jego powstania, do głośnego zwolnienia) ma ogromny sentyment.

Rzeczywiście są już wstępne ustalenia. Powiedziałem, że bardzo chętnie chciałbym wrócić do "Magazynu..." i być twarzą programu reporterskiego. Wiadomo, że to jest program dla reporterów, a nie dla prowadzącego, ale jak byłem twarzą przez tyle lat, nie wyobrażam sobie, że nie mógłbym pociągnąć programu. Pewnie nie na wiele lat, bo swoje lata mam na karku i już jestem na emeryturze, ale zadanie wydaje mi się absolutnie fascynujące i fajne

- powiedział portalowi Wirtualnemedia.pl dziennikarz.

Wraca "Magazyn Ekspresu Reporterów". Prace nad formatem trwają

Kiedy można spodziewać się powrotu programu na antenę? Wiadomo, że trwają intensywne przygotowania do emisji, która wstępnie planowana jest na połowę marca, jednak konkretny nie są jeszcze znane. - Program powinien pojawić się w połowie marca, ale nie ma jeszcze niestety jasności co do terminu, tzn. w jaki dzień i o której. Ja bym bardzo chciał, żeby to było we wtorek w Dwójce, ale tu stuprocentowej pewności nie ma - dodał Olszański w rozmowie z portalem. Więcej zdjęć dziennikarza znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

