Finalista 'Masterchefa' przeznaczył niezapomnianą przygodę na WOŚP. 'Mamy siłę medialną'[PLOTEK EXCLUSIVE]

Matteo Brunetti szturmem podbił serca widzów. W wieku 27 lat pojawił się w programie "Masterchef" i od tamtej pory jego kariera rozwija się w zawrotnym tempie. Kucharz specjalizujący się w daniach włoskich pokazuje jednak, że jego serce pełne jest nie tylko miłości do smaków słonecznej Italii, ale również empatii dla drugiego człowieka. Postanowił zatem wykorzystać swoje zasięgi do przeznaczenia czegoś szczególnego na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Do współpracy zaprosił dwóch kolegów - Volodymyra Testardiego i Davida Gaboriauda - również kucharzy, bijących rekordy popularności w mediach społecznościowych.

Jedyna taka okazja - spędź czas z Matteo Brunettim. "Mamy siłę medialną"

Brunetti, Testardi i Gaboriaud zjednoczyli siły i w ramach akcji Gazeta.pl #JedenDzieńDłużej dla WOŚP przekazali na licytację wspólne gotowanie i biesiadowanie ze zwycięzcą. Zainteresowanie aukcją już w tym momencie jest ogromne - kolacja z twórcami kulinarnymi z trzech stron świata już jest warta 3500 zł. A przecież do końca licytacji jeszcze kilka dni... Matteo Brunetti z dumą opowiadał o zaangażowaniu w akcję w wywiadzie dla Plotka. Termin spotkania z kucharzami zostanie umówiony indywidualnie. Czas jest do kwietnia 2024 roku. Aukcję znajdziesz TUTAJ.

Zdecydowaliśmy, że stworzymy taką akcję dla WOŚP, ze względu na to, że dla akcji charytatywnych jest zawsze miejsce. Jako osoby publiczne mamy większą siłę medialną, żeby zebrać więcej środków do takich szlachetnych projektów. Połączyliśmy siły, każdy z nas może dodać dzięki swoim zasięgom coś dobrego i mamy nadzieję, że uda nam się zebrać jak najwięcej [pieniędzy - red.]. Już jest 3,5 tys. zł, to już fajna kwota, zawsze to 3,5 tys. więcej do łącznej sumy

- powiedział Karolinie Sobocińskiej Matteo.Ten fragment wywiadu możecie zobaczyć w formie wideo na początku artykułu. Cały wywiad z kolei, w którym nie zabraknie wątków humorystycznych, opowieści o kulinarnych przygodach Matteo, powrotu do czasów "Masterchefa" i włoskim stylu ukaże się w poniedziałek 29 stycznia. Więcej zdjęć Matteo Brunettiego możecie z kolei zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

