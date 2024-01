Josef Fritzl znów stanął przed sądem. Tak wygląda dziś "potwór z Amstetten"

Sprawa Josefa Fritzla przed laty wstrząsnęła opinią publiczną. Austriak 15 lat temu został skazany za zabójstwo przez zaniechanie, zniewolenie, kazirodztwo oraz gwałty. Mężczyzna przed dekady więził w piwnicy swoją własną córkę, która urodziła mu siedmioro dzieci. "Potwór z Amstetten" ponownie stanął przed sądem.

Josef Fritzl usłyszał wyrok sądu. Ma być przeniesiony do zwykłego więzienia

W czwartek, 25 stycznia, sąd w Krems wydał wyrok. Postanowiono przenieść więźnia z obecnej placówki do zwykłego więzienia, co może otworzyć skazanemu drogę do zwolnienia z kary dożywocia. Zgodnie z austriackim prawem, zwolnienie warunkowe w przypadku kary dożywocia może nastąpić po 15 latach spędzonych w więzieniu. Warto jednak dodać, że ten wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a prokuratura nie opublikowała oświadczenia w sprawie. "Odnieśliśmy sukces. To było długie przesłuchanie, Josef Fritzl po raz kolejny powiedział, jak żałuje tego, co zrobił. Był prawie bliski łez. - Podsumowując, sąd doszedł do wniosku, że mój klient rzeczywiście nie jest już niebezpieczny - powiedziała po rozprawie obrończyni Fritzla Astrid Wagner. Na temat stanu zdrowia 88-latka wypowiedział się wcześniej także sądowy psychiatra Adelheid Kastner, który stwierdził, że mężczyzna nie jest niebezpieczny ze względu na postępującą demencję. Josef Fritzl został sfotografowany przez fotoreporterów, gdy opuszczał budynek sądu.

Josef Fritzl znów stanął przed sądem Josef Fritzl znów stanął przed sądem. Fot. FORUM

Josef Fritzl gwałcił i więził swoją córkę przez 24 lata

Przypomnijmy, że w 1984 roku Josef Fritzl uwięził swoją córkę Elisabeth w piwnicy domu. Miała wówczas 18 lat. Mężczyzna przetrzymywał ją przez 24 lata i gwałcił "tysiące razy". Elisabeth urodziła mu siódemkę dzieci, z których jedno zmarło trzy dni po urodzeniu. Pomimo próśb córki Fritzl nie zgodził się odwieźć dziecka do szpitala i udzielić mu pomocy medycznej. Później spalił zwłoki w kominku.

