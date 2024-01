Andrzej Piaseczny mimo popularności, bardzo chroni swoją prywatność. Po głośnym coming oucie zdradził więcej na temat życia uczuciowego, ale personalia ukochanego zostawił dla siebie. Równie rzadko mówi o najbliższych. Fani mieli jednak okazję bliżej poznać mamę wokalisty, kiedy ta została zaproszona do wzięcia udziału wraz z synem w show TVN "Starsza pani musi fiknąć". Piaseczny też pochwalił się na Instagramie siostrą Barbarą, którą poprowadził nawet do ołtarza, co obrazuje, jak silną mają więź. Wokalista ma również starszego brata, ale o Krzysztofie rzadko kiedy mówi. Między nimi dochodziło do spięć na tle politycznym.

Andrzej Piaseczny ma starszego brata, ale o nim nie mówi. W tle konflikt

Andrzej Piaseczny nie ukrywa swoich poglądów politycznych, o których zrobiło się głośno, gdy w sieci pojawił się pamiętny filmik z urodzin wokalisty. Został nagrany, jak skandował obraźliwe hasła pod adresem Prawa i Sprawiedliwości. W tym samym czasie współpracował z TVP. Zasiadał wówczas w fotelu trenerskim programu "The Voice Senior", jednak przez wideo został zwolniony z Telewizji Polskiej. Inne podejście do polityki, o czym wspomniał sam Andrzej, ma starszy o cztery lata brat artysty.

Krzysztof Piaseczny ma 57 lat. Z zawodu jest prawnikiem i sędzią. W 2016 roku został członkiem zespołu ds. Strategii w Ministerstwie Sprawiedliwości. Miał również okazję koordynować prace na rzecz edukacji prawnej dzieci i młodzieży. Działał także w opozycji demokratycznej, za co otrzymał Złoty Krzyż Zasługi od prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 1 kwietnia 2020 roku został prezesem Sądu Rejonowego w Kozienicach. Jest również mocno związany z organizacjami harcerskimi. Więcej na temat jego poglądów politycznych powiedział sam Andrzej w wywiadzie dla Onetu. Zasugerował wówczas, że między nimi miało dochodzić do ostrych kłótni. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Istnieje różnica zdań, tak jak w wielu rodzinach, ale kiedy siadamy do stołu, nie rozmawiamy o polityce w ogóle (…). Jest w rodzinie linia podziału, ale myślę, że ona występuje w bardzo wielu miejscach. I to już nie jest śmieszne, że przekroczyliśmy granice przyzwoitości w obrzucaniu się obustronnie inwektywami

- powiedział wokalista w programie "Onet Radio".

Mimo różnicy zdań wokalista nie ukrywa, że rodzina jest największą wartością w jego życiu i jest niesamowicie dumny z bliskich. Kilka lat temu opublikował w mediach zdjęcie bratanka i brata, chwaląc się ich sukcesami. - Na zdjęciu widzicie mojego brata Krzysztofa ze swoim synem. W świecie wartości, z których jako ludzie dorośli wybieramy te nam bliższe, rodzina zawsze będzie dla mnie jedną z najważniejszych. Wczoraj mój bratanek Krzysztof Jr. złożył ślubowanie adwokackie. Młody! Jestem z ciebie dumny! Najszczersze gratulacje - napisał.

