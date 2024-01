Ale kasa! Marcin Gortat ma bajońską emeryturę

Marcin Gortat zakończył sportową karierę już jakiś czas temu. Mimo to, wciąż pobiera emeryturę z NBA, która... zwala z nóg. Wszystko przez to, że wykorzystał nieznane w Polsce prawo. W ten sposób na jego konto co miesiąc spływają bajońskie sumy.

6 Gortat nieźle zarabia na emeryturze fot. kapif Otwórz galerię Na Gazeta.pl