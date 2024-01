Choć Marcelina Zawadzka zyskała sławę i sympatię widzów, to w młodości nic nie wskazywało na to, że zwiąże swoją przyszłość właśnie z telewizją. Urodziła się w Malborku, a jej ojciec był marynarzem. - Gdy się urodziłam, przestał pływać. Można powiedzieć, że dostał mnie w prezencie na 40. urodziny. Miał jednak nadzieję, że będzie syn. (...) Na mnie w rodzinie mówiono Marcel. Byłam takim synem, rąbałam z tatą drewno, chodziliśmy na grzyby do lasu - wspominała w wywiadzie dla magazynu "Viva!".

REKLAMA

Zobacz wideo Marcelina Zawadzka o aferze z Janoszek. "Chyba sama sobie na to zapracowała"

Marcelina Zawadzka przypadkiem zajęła się modelingiem. Jak do tego doszło?

W dzieciństwie Marcelina Zawadzka uważała się raczej za chłopczyce. Uprawiała wioślarstwo i trenowała karate. - Stwierdziłam: "Będę karateką". Trenowałam więc karate, później mi się to zmieniło, chciałam być pilotem. Później miałam różne zawirowania i nie byłam pewna, co chciałabym w życiu robić, aż w końcu stwierdziłam: "Dobra, to spróbuję kosmetologii"- opowiadała w rozmowie z Newseria Lifestyle. Zawodowe plany Marceliny Zawadzkiej nieco się jednak zweryfikowały po tym, gdy amatorskie zdjęcia zrobione przez jej siostrę zobaczyła fotografka jednej z warszawskich agencji modelek. - Siostra zrobiła mi zdjęcia w takiej starej, opuszczonej mleczarni w Malborku, moim rodzinnym mieście. Zrobiła mi je na tyle dobrze, że odezwali się z warszawskiej agencji. Pojechałam, a tu od razu umowa na pięć lat. Rodzice dawali mi na pociąg, jechałam i zarabiałam trzysta złotych. I tak spędziłam kilka lat - wyznała na łamach magazynu "Prestiż". Natomiast w 2011 roku Marcelina Zawadzka zwyciężyła w finale wyborów Miss Polonia. Rok później reprezentowała Polskę w konkursie Miss Universe. Później celebrytka rozpoczęła telewizyjną przygodę. Na początku występowała na antenie Fox Life. Później związała się z TVN Turbo. Nie było to przypadkowe połączenie, bowiem wielką pasją modelki jest właśnie motoryzacja. - Pasją do motocykli zaraziłam się wiele lat temu od mojego byłego chłopaka - mówiła w "Prestiżu". W 2015 roku Marcelina Zawadzka po raz pierwszy poprowadziła "Pytanie na śniadanie". Niedługo później współprowadziła również "The Vocie of Poland". Wystąpiła także w "Dance dance dance".

Marcelina Zawadzka w cieniu afery. To mogło zaważyć na jej karierze

W 2020 roku jej kariera została wystawiona na poważną próbę. Przypominamy, że Marcelina Zawadzka została oskarżona o oszustwa skarbowe, fałszerstwo faktur i pranie brudnych pieniędzy. Celebrytka mocno to przeżyła, nie dość, że straciła pieniądze, to jeszcze współpracownicy narazili ją na skandal. Ta sytuacja odbiła się szerokim echem. Modelka nie wróciła m.in. do prowadzenia porannej śniadaniówki. - Zawsze byłam łatwowierna, mam nadzieję, że ta sprawa w końcu otworzy mi oczy, nauczy czegoś. Najważniejsze to wyciągać wnioski na przyszłość - zdradziła w "Prestiżu". Wraz z upływem czasu wszystko wróciło na odpowiednie tory. Od jakiegoś czasu znowu możemy oglądać ją w telewizji. Marcelina Zawadzka jest współprowadzącą program "Farma". Prywatnie związana jest z niemieckim biznesmenem Maxem Gloecknerem. Para jest już po zaręczynach. Jednak nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie zanosiło się na ślub. - Ten temat jest zawsze stresujący. Te zaproszenia, to, żeby stanąć na wysokości zadania, żeby o nikim nie zapomnieć i to wszystko zorganizować - wyjawiła w rozmowie z Pudelkiem. Więcej zdjęć celebrytki znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Marcelina Zawadzka KAPiF

Wesprzyj WOŚP, licytując aukcje Plotka! Zdobądź podwójne VIP zapro na Fame MMA20 w Krakowie, pałacowe spotkanie z książęcą parą lub twój event w gwiazdorskiej relacji. Pomagamy!