Na tapet wrócił temat partnera Caroline Derpieński. Influencerka ,odkąd pojawiła się w polskich mediach, z uporem maniaka przekonywała, że jest w związku z Amerykaninem latynoskiego pochodzenia o imieniu Jack. Jakiś czas temu media obiegło zdjęcie celebrytki z tajemniczym mężczyzną. Największa nemezis celebrytki, Aneta Glam, rozpoznała w nim biznesmena z Sosnowca, Krzysztofa. Modelka miała go poznać podczas eliminacji do Miss Elite, gdzie był jednym z fundatorów nagrody, a następnie wejść z nim w relację. Po miesiącach niedomówień Derpieński nagrała filmik na Instagramie, w którym wypowiedziała się na temat partnera.

Zobacz wideo Brzuszczyńska i Skrzeczkowska brutalnie o Derpieński.

Caroline Derpieński otwarcie o partnerze. Mówi, jak jest: Kocham starszych facetów

Derpieński w nowo nagranym materiale tłumaczy, dlaczego nie pokaże partnera. Zaznacza, że to jej prywatna sprawa, która nie ma ochoty się dzielić publicznie. - Dużą liczbę osób boli sukces innych, dlatego hejtują. To też powód, dla którego nie pokażę partnera. Po pierwsze, moja "muszla", jest moją "muszlą" i ja moją "muszlę" będę "muszlować" komu tylko sobie życzę - słyszymy na nagraniu. W dalszej części wywodu Derpieński przekonuje, że młodzi kandydaci na partnera zwyczajnie ją nie pociągają. - Dlaczego nie pokażę partnera? Ponieważ ja kocham starszych facetów. Nie obchodzą mnie młodzi chłopcy, którzy mogą zaimponować jedynie mięśniami i sześciopakiem, a tak naprawdę chodzą i zdradzają z młodymi d***mi. Nie są w stanie zaoferować nic intelektualnie, finansowo, życiowo. Nie interesuje mnie to - grzmi celebrytka.

Caroline Derpieński o luksusowym życiu. Jednak nie jest luksusowe?

Caroline Derpieński w nowym nagraniu rozlicza się także z wypowiedziami o luksusowym życiu, o którym przekonywała w ostatnich miesiącach. Przypominamy, że lada dzień ma wyjść film Krzysztofa Stanowskiego poświęcony postaci celebrytki. Czyżby chciała wyjść naprzeciw komentarzom, które mogą pojawić się w mediach po premierze produkcji? - O matko! 'Czy to oznacza, że Caroline nie ma dolarsów w Miami, że ona nie ma bogatego partnera milionera? Ona nas oszukała'. Nie kochani, w niczym was nie oszukałam. Jedyne, co mogłam podkręcić, to że codziennie jeżdżę Bugatti. No nikt normalny takim autem codziennie nie jeździ, szczególnie że jestem normalnym człowiekiem, który ubiera się w dresy. (...) Jestem normalnym człowiekiem, który wychował się na kartoflach - zapewnia.

Caroline Derpienski, Krzysztof Stanowski Caroline Derpienski i Krzysztof Stanowski w Miami, https://www.instagram.com/krzysztof.stanowski/