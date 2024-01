Od jakiegoś czasu jest głośno o tradwives, czyli młodych kobietach, które poświęcają się domowym obowiązkom. Do tej grupy należy Ashley, amerykańska influencerka pokazująca swoją codzienność w mediach społecznościowych. Kobieta spełnia się jako żona i mama. Obecnie na TikToku obserwuje ją ponad 80 tysięcy użytkowników. Przekonania Ashley mogą być dla wielu osób szokujące. Jakie zasady panują w jej domu? Więcej zdjęć Ashley znajdziesz w galerii na górze strony.

Influencerka spełnia się jako gospodyni domowa. Jej mąż ma zawsze decydujące zdanie

Ashley regularnie publikuje filmiki na TikToku. Na zamieszczanych nagraniach można zauważyć, że influencerka lubi zakładać ubrania typowe dla lat 50. XX wieku. Najczęściej stawia na długie sukienki. Jak sama wyznaje, lubi dobrze wyglądać, aby podobać się swojemu mężowi. Twierdzi, że została "powołana" do bycia gospodynią domową. Co należy do obowiązków Ashley? Na jednym z filmików tiktokerka wyznała, że wstaje równo z ukochanym, gdy ten idzie do pracy. Oprócz tego zawsze zajmuje się praniem i gotowaniem jego ulubionych potraw. W innym nagraniu influencerka opowiedziała o kwestiach finansowych w jej związku. Mąż Ashley zawsze ma ostatnie zdanie. Tiktokerka kieruje się jego opinią w każdej sytuacji. Nigdy nie podejmuje decyzji sama. Kobieta sądzi również, że wszystkie żony powinny brać pod uwagę wartości chrześcijańskie. Jej zdaniem czytanie Biblii to bardzo ważna czynność.

Influencerka w ogniu krytyki. "To konto jest przerażające"

Internauci aktywnie komentują filmiki Ashley. Większość wpisów nie jest pozytywna. "Jesteś wykorzystywana. Zrozum to", "Dziewczyno, masz wyprany mózg, a to konto jest szczerze przerażające, ciesz się życiem", "Niech ktoś oznaczy mnie, jak doda filmik pt. 'Wnosimy o rozwód, ale nie mogę wziąć prawnika, bo on kontroluje wszystkie moje pieniądze'", "Otwórz oczy, to nie jest normalne. Masz prawo wychodzić z domu. Twoim powołaniem nie jest służenie mężowi. Obudź się, zanim będzie za późno" - pisali oburzeni internauci pod jej filmikami. ZOBACZ TEŻ: Tiktokerka poszła na pracowniczą wigilię i została bezrobotna. Szef wręczył jej wypowiedzenie

