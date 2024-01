Julia Roberts pokazała się bez makijażu. Fani są zachwyceni

Julia Roberts to aktorka, której światową sławę przyniósł występ w komedii "Preety Woman". Laureatka Oscara za "Erin Brockovich" jest aktywna także w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 12 milionów użytkowników. Ostatnio celebrytka podzieliła się zdjęciem bez makijażu. Internauci byli zachwyceni.

Julia Roberts bez makijażu. Zachwyciła obserwatorów na Instagramie

Julia Robert właśnie dołączyła do gwiazd, które nie obawiają się pokazywania bez grama makijażu. Na Instagramie opublikowała zdjęcie w towarzystwie trenerki fitness Andrei Orbeck oraz fryzjera Serge'a Normanta. Na zdjęciu aktorka zapozowała w ciemnej koszulce bez rękawów i we włosach niedbale spiętych w kok. Wszystko wskazuje na to, że fotografia została wykonana podczas jednego z treningów. Pod zdjęciem Julia zamieściła urodzinowe życzenia dla trenerki fitness. Post bardzo spodobał się obserwatorom aktorki. W niespełna dobę polubiło go ponad 113 tysięcy użytkowników, a wśród nich aktorka Jennifer Aniston.

Nie tylko Julia Roberts pokazuje się bez makijażu

Dodajmy, że Julia Roberts dołączyła do coraz liczniejszego grona gwiazd, które chętnie pokazują się bez makijażu. Takie zdjęcia publikują chociażby celebrytki, które mają swoje własne marki kosmetyczne, jak: Kim Kardashian, Kylie Jenner, Selena Gomez, Jennifer Lopez i Hailey Bieber. Niektóre gwiazdy zdecydowały się pokazywać publicznie bez makijażu, także podczas oficjalnych wyjść. Tak jak w przypadku Alicii Keys, która nie maluje się od 2016 roku. "Już nie chcę siebie zakrywać. Ani moją twarz, ani mój umysł, ani moją duszę, moje myśli, marzenia, zmagania, czy duchowy rozwój. Nie chcę chować niczego" - napisała Alicia Keys w felietonie na łamach portalu Lenny Letter. Ostatnio sporo mówi się też o Pameli Anderson, która na ściankach z dumą prezentuje swoje piegi i przebarwienia.

