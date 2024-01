Roksana Węgiel zyskała sławę i rozpoznawalność dzięki udziałowi w popularnym programie TVP "The Voice Kids". Od tamtego momentu młoda wokalistka wkradła się do show-biznesu i cieszy się sporym zainteresowaniem. Piosenkarka jest w związku z producentem muzycznym, Kevinem Mglejem. Para zaręczyła się w ubiegłym roku. Zakochani skrupulatnie dzielą się swoim szczęściem w sieci. Niedawno wybrali się razem na wakacje. Wygląda na to, że po powrocie do Polski zatęsknili za wspólnym odpoczynkiem. W związku z tym wybrali się do sauny. Nagranie krąży po sieci.

Zobacz wideo Roksana Węgiel w szczerym wyznaniu: Bóg dawał nam wiele znaków

Roksana Węgiel zrelacjonowała wyjście do spa z partnerem

Roksana Węgiel prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi ponad milion obserwujących. Wokalistka chętnie uchyla im rąbka tajemnicy i relacjonuje urywki zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Właśnie wstawiła nagranie, na którym pokazała wyjście do spa razem z partnerem. Na filmiku możemy zobaczyć, że para spędziła romantyczne chwile w jacuzzi i saunie. Zakochani skorzystali z jednego z popularnych resortów wypoczynkowych. "Świetna opcja na spędzenie wolnego czasu ze znajomymi, idealna przestrzeń na chwile relaksu" - napisała w poście.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są w sobie zakochani po uszy. "Miłość nie ma wieku ani granic"

Roksana Węgiel i Kevin Mglej nie stronią od mediów. Para niemal od początku znajomości była otwarta na publiczne wypowiedzi i wystąpienia. Mimo sporej różnicy wieku, która wynosi osiem lat i młodego wieku artystki, wydaje się, że łączy ich szczere uczucie i tworzą razem zgrany duet. - Miłość nie ma wieku ani granic. Nie można porównywać naszych uczuć do innych związków i oceniać, co się powiedzie, a co nie. Polski show-biznes ma daleko do rekordów w kwestii różnicy wieku w związkach - powiedział Kevin Mglej w wywiadzie dla portalu Co Za Tydzień. Po zdjęcia pary zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

