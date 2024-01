Od miesięcy w sieci krążyły plotki o romansie Gigi Hadid i Bradleya Coopera. Celebryci zostali kilkukrotnie przyłapani przez paparazzi podczas wspólnych wyjść. Wiemy, że niedawno wybrali się na spektakl "Danny and the Deep Blue Sea" w jednym z nowojorskich teatrów, a także odwiedzili klub nocny. Nigdy jednak nie okazywali sobie czułości publicznie. Nie potwierdzili też oficjalnie związku. Pod koniec 2023 roku media pisały o tym, że aktor nabył posiadłość znajdującą się zaraz obok rodzinnej farmy Hadid. Teraz razem wybrali się do Londynu. Paparazzi przyłapali ich podczas spaceru.

Gigi Hadid i Bradley Cooper na najnowszych zdjęciach. Trzymali się za ręce

Nie ma już wątpliwości, że Gigi Hadid i Bradley Cooper są parą. Zakochani przestali się ukrywać. Zostali sfotografowani podczas spaceru w Londynie na tle paczkomatu polskiej firmy. Modelka i aktor nie szczędzili sobie czułości. Po raz pierwszy trzymali się za ręce publicznie, czym potwierdzili plotki dotyczące ich związku. Uwagę internautów od razu zwrócił wygląd modelki. Hadid miała na sobie długie spodnie, które sunęły się za nią po ziemi. "Czemu ona to założyła?" - czytamy na portalu X. Dostało się także Cooperowi, który połączył elegancki płaszcz ze sportowymi butami i spodniami moro. "On naprawdę potrzebuje stylisty", "Bradley Cooper okropnie się ubiera" - pisali internauci. Co sądzicie o tej nowej parze w show-biznesie?

Irina Shayk poznała Gigi Hadid z Bradleyem Cooperem

Portal "The Messenger" zdradził kulisy poznania modelki z aktorem. Podobno za wszystkim stoi była partnerka Coopera, Irina Shayk. - Gigi poznała Bradleya dzięki Irinie i ich wspólnym przyjaciołom z branży. Gigi i Irina były blisko przez lata, ponieważ razem pracowały - powiedział informator z ich otoczenia. Jak dowiedział się portal, zakochanych zbliżyło do siebie rodzicielstwo. Podobno podczas pierwszej randki dużo rozmawiali o swoich córkach. ZOBACZ TEŻ: Zayn Malik udzielił pierwszego wywiadu od sześciu lat. Mówił o córce, którą ma z Gigi Hadid. Jest fanem "dowcipów o tacie"

