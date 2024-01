Król Karol III trafił do szpitala. Pałac wydał oświadczenie

Brytyjskie media donoszą, że król Karol III trafił do szpitala. Został sfotografowany w drodze do placówki. Pałac Buckingham już wcześniej ogłosił, że króla czeka zabieg związany z przyrostem prostaty. W szpitalu wciąż jest także księżna Kate.

Król Karol III trafił do szpitala. Pałac Buckingham wydał oświadczenie

Pałac Buckingham potwierdził oficjalnie, że król został dziś przyjęty do jednego z londyńskich szpitali. "Dzisiaj rano król został przyjęty do londyńskiego szpitala na zaplanowane leczenie. Jego Królewska Mość pragnie podziękować wszystkim, którzy w ciągu ostatniego tygodnia przesłali życzenia i jest zachwycony wiadomością, że jego diagnoza ma pozytywny wpływ w zakresie świadomości zdrowotnej społeczeństwa" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu. Wiadomo już także, że najbliższe zobowiązania zawodowe króla zostały przełożone na inne terminy.

W szpitalu jest także księżna Kate. Przeszła zabieg jamy brzusznej

To trudny czas dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Przypomnijmy, że wcześniej w tym miesiącu do szpitala trafiła księżna Kate. Żona księcia Williama przeszła zabieg jamy brzusznej, co na jakiś czas wyłączyło ją z pełnionych obowiązków. Księżna w szpitalu jest od ponad dwóch tygodni. Ma czuć się coraz lepiej, ale nadal jest osłabiona. Według medialnych doniesień, księżna Walii ma nie uczestniczyć w oficjalnych wydarzeniach aż do Wielkanocy, czyli do końca marca. Na ten moment księżna Kate swoje zdrowie i rodzinę stawia na pierwszym miejscu. "Dzieci są zawsze w centrum ich wszechświata. Tak będzie nadal. Chcą mieć pewność, że w przyszłości będzie jak najwięcej normalności" - przekazał informator "The Times". Dodajmy, że na czas rekonwalescencji obowiązki księżnej przejęła księżniczka Beatrice. W trudnym momencie Kate może liczyć na swojego męża. Książę William został sfotografowany przez fotoreporterów, gdy opuszczał szpital.

Król Karol III trafił do szpitala Król Karol III trafił do szpitala. Fot. REUTERS/Hannah Mckay

