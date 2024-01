Hołownia śmieszkuje z posła Kukiz'15. "Nasz zakładowy przodownik pracy"

Szymon Hołownia doskonale czuje się w roli marszałka Sejmu. Jego często ironiczne i pełne żartu wypowiedzi mają wielu zwolenników. Podczas piątkowego posiedzenia izby niższej parlamentu polityk postanowił zadrwić z posła Kukiz'15. Hołownia tymi słowami rozbawił obecnych na sali.

Marszałek Hołowni zadrwił z posła Kukiz'15

Mirosław Sachajko z Kukiz'15 był jednym z pierwszych posłów, który zabrał głos podczas piątkowego posiedzenia Sejmu. Marszałek Hołownia zapowiedział go w żartobliwy sposób. "A teraz wnioski formalne i nasz zakładowy przodownik pracy w tej materii pan poseł Mirosław Sachajko, Kukiz’15. Zapraszamy" - powiedział Szymon Hołownia. Z kolei Sachajko zwrócił się do premiera Donalda Tuska. "Wnoszę o przerwę - spokojnie, spokojnie. Proszę o informacje szanownego pana marszałka, dlaczego uniemożliwia pan panu premierowi Tuskowi odpowiedź na moje pytanie, które zadałem 43 dni temu. Polacy nadal nie wiedzą, czy pan premier uzupełnił ustawę antykorupcyjną o to, aby rodziny polityków nie mogły zasiadać w spółkach, w których udział ma skarb państwa. (...) Obietnic wyborczych należy dotrzymywać. Nie udało się to premierowi w latach 2007-2014 otrzymał pan drugą szansę, aby wygrać z gangreną nepotyzmu. Jako Kukiz'15 zrobiliśmy już bardzo dużo, aby pana obietnice wyborze z 2007 r. zrealizować, ale wszystkiego za pana premiera nie zrobimy" - powiedział poseł Sachajko z sejmowej mównicy.

Szymon Hołownia odpowiada posłowi Sachajko: Jestem bardzo szczęśliwy

Szymon Hołownia nie pozostawił wypowiedzi posła Mirosława Sachajko bez komentarza. "Pozostawiając tę sprawę do formalnego wyjaśnienia, chciałbym ucieszyć się z pana deklaracji i powiedzieć, że my, Polska2050, mamy projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Osób Publicznie Eksponowanych, który z tego typu patologiami będzie w sposób zdecydowany walczył. Jestem bardzo szczęśliwy, że będziemy mogli nad tym projektem wspólnie pracować" - stwierdził Szymon Hołownia.

Marszałek Hołownia zadrwił z posła Kukiz'15 Marszałek Hołownia zadrwił z posła Kukiz'15. Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

