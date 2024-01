W czwartek 25 stycznia Wojciech Mann obchodził 76. urodziny. Z pewnością większość widzów już na zawsze będzie go pamiętać dzięki prowadzeniu formatu "Szansa na sukces". Dziennikarz związany był z programem przez prawie dwie dekady. Mimo sporej rozpoznawalności, Wojciech Man stara się strzec prywatności i nie afiszuje się w mediach ze wszystkim, co robi. Wychodzi bowiem z założenia, że małżeństwa nie powinny być medialne.

REKLAMA

Zobacz wideo Justyna Gradek wspomina nieudane małżeństwo. Zawiódł ją nie tylko mąż

Wojciech Mann szczerze o swoich związkach. Był trzykrotnie żonaty

Wojciech Mann prężnie rozwijał karierę nie tylko w telewizji, ale i w radiu. Choć z show-biznesem związany jest od lat, to jednak o życiu prywatnym niechętnie wypowiada się publicznie. Mimo to wiadomo, że dziennikarz był trzykrotnie żonaty. - Pierwsze małżeństwo było dla mnie takim progiem. Wtedy dojmująco zrozumiałem, że nie mogę już być wolnym elektronem - wyznał w rozmowie z magazynem "Gala". Natomiast druga żona dziennikarza pozostaje wielką niewiadomą. Wojciech Mann nigdy też nie zdradził, jaki był powód ich rozstania.

Mimo że dwa małżeństwa zakończyły się fiaskiem, to trzecie okazało się spełnieniem marzeń. Wojciech Mann w końcu odnalazł swoje szczęście u boku o ponad 20 lat młodszej Ewy Bańskiej. Para pobrała się na przełomie lat 80. i 90, doczekała się też syna. - To nie było jednak takie wesele, jak być powinno. Nie było wynajętej żadnej sali ani samochodu z lalą na masce. Było bardzo kameralne, ale muzyka to była moja robota - wspominał w "Gali".

Wojciech Mann od lat jest w związku małżeńskim. Żona nie szczędzi mu drobnych uszczypliwości

Ewa Bańska raz na jakiś czas wypowiada się na temat swojego związku ze słynnym dziennikarzem. W jednym z wywiadów zdradziła, że bardzo dba o zbilansowaną dietę męża, a także doradza mu w niełatwych modowych doborach. - Nawet gdybym chciała, nie miałabym powodu, by się z niego wyśmiewać. Co nie znaczy, że jestem wobec męża bezkrytyczna. Zawsze mu powiem, że się fatalnie ubrał, gdy idzie do telewizji - powiedziała w rozmowie z magazynem "Rewia". Para sporadycznie jest widywana razem na medialnych wydarzeniach. Jak się okazuje, dziennikarz jest typem domatora. - Wolę w domu zostać, niż iść na bankiet, co mi żona czasem wytyka - zdradził w rozmowie z serwisem Plejada. Mimo sporej różnicy wieku para jest razem od ponad 30 lat i do dziś tworzy zgrany duet.

Wesprzyj WOŚP, licytując aukcje Plotka! Zdobądź podwójne VIP zapro na Fame MMA20 w Krakowie, pałacowe spotkanie z książęcą parą lub twój event w gwiazdorskiej relacji. Pomagamy!