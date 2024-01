Laura Breszka i Antoni Królikowski dziesięć lat temu uchodzili za jedną z najciekawszych par w polskim show-biznesie. Choć chętnie się razem pokazywali, to ostatecznie uczucie nie zdołało przetrwać próby czasu. Para rozstała się w 2014 roku. Mimo to aktorka do tej pory dobrze wspomina rodzinę Królikowskich i wypowiada się o nich w ciepłych słowach.

Laura Breszka z sentymentem o Królikowskich. "Ta rodzina jest w porządku"

Podczas jednego z wywiadów Laura Breszka stanowczo stwierdziła, że Królikowscy nie są sprawiedliwie traktowani przez media. Aktorka twierdzi, że zostali oni błędnie ocenieni, a na domiar złego, niemalże cały czas przedstawiani są w niekorzystnym świetle. W rozmowie ze Światem Gwiazd Laura Breszka przyznaje, że media powinny być o wiele bardziej wyrozumiałe.

Dla mnie to jest po prostu przykre, ja znam tę rodzinę (...) to są dobrzy ludzie. Zabawne, jak to się wszystko zmienia... Są uwielbiani przez tłumy, nasza czołowa polska rodzina i nagle są miażdżeni. To jest delikatna sprawa. W ogóle ludzie powinni być znani z tego, co robią, a nie z życia prywatnego. Mnie jest szkoda rodziny po prostu, jeszcze ojciec im zmarł i takie rzeczy robią? W sensie mają ciężko z zasady. Ja wiem, że Asia też ma na pewno bardzo ciężko, ja tego nie kwestionuję, ale nie jestem za takim brzydkim praniem brudów - tłumaczy.

Laura Breszka broniła Antoniego Królikowskiego. Po tym zmieniła zdanie

Jeśli natomiast chodzi o relację Laury Breszki i Antoniego Królikowskiego, to byli partnerzy nie utrzymywali ze sobą szczególnych kontaktów. Mimo to przy medialnych sporach aktorka raczej opowiadała się po jego stronie. Sytuacja zmieniła się dopiero niedawno, gdy Laura Breszka otrzymała niepokojący telefon. Wywnioskowała z niego, że były partner może nie być fair w stosunku do niej. - Dzwoniła do mnie koleżanka, mówiąc, że Asia Opozda dzwoniła do niej, dlaczego ja się dobrze wypowiadam o Antku po jej jedynym zdaniu, bo przecież on o mnie takie straszne rzeczy mówił. Więc ja telefon: "Antek, nie słyszeliśmy się dziesięć lat, ale nie życzę sobie, żebyś o mnie mówił". A on tak: "To ty też o mnie nie mów" - relacjonowała. A wy co o tym sądzicie? Więcej zdjęć dotyczących tematu znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

