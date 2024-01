Dorota Szelągowska to znana projektantka wnętrz, która popularność zdobyła głównie dzięki programowi "Dorota was urządzi". W ostatnim czasie celebrytka spędza też czas na planie programu "MasterChef Nastolatki", w którym jest jurorką. Szelągowska postanowiła jednak także zrobić prawo jazdy. Poinformowała internautów, że kurs robiła 25 lat temu, ale nie zdecydowała się wówczas na podejście do egzaminu.

Zobacz wideo Szelągowska na temat nowego partnera. Związek trzyma z dala od mediów

Dorota Szelągowska chce zdawać na prawo jazdy. "Nigdy nie miałam prawka"

Dorota Szelągowska opublikowała post na Instagramie z lekcji nauki jazdy. Uprzedziła pytania fanów i poinformowała, że nigdy nie miała prawa jazdy. "Nigdy nie jest za późno, co nie? Uprzedzając pytania, nie, nigdy nie miałam prawka. Tak, jakieś 25 lat temu skończyłam kurs i nie podeszłam do egzaminu. Tak, dziś były moje pierwsze jazdy od tamtego czasu. W tym roku skończę 44 lata. Uważacie, że na coś w życiu może być za późno?" - napisała Dorota Szelągowska na Instagramie.

Szelągowska wyjawiła, jak radziła sobie bez prawa jazdy. "Nie było jakoś strasznie trudno"

Pod postem Doroty Szelągowskiej na Instagramie pojawiło się wiele wyrazów uznania i wsparcia. Komentujący podkreślali, że bardzo ważne jest, żeby pokazywać, że na nic nie jest za późno w życiu i podawali też swoje przykłady. Jedna z obserwatorek zapytała jednak Dorotę Szelągowską, jak do tej pory radziła sobie bez prawa jazdy. Celebrytka postanowiła odpowiedzieć. "Partner, przyjaciele, metro, piechotą, taksówką, tramwajem, a do pracy na zdjęcia jeżdżę busem razem z ekipą. Nie było jakoś strasznie trudno" - odpisała Szelągowska. Nie wszyscy jednak są bardzo życzliwi w tej kwestii. Córka Katarzyny Grocholi na zamieszczonym filmiku pożaliła się na grupę znajomych, którzy mieli się z niej nabijać. "Chcę wam pokazać, jak wygląda wsparcie, kiedy człowiek idzie na swoje pierwsze jazdy w życiu, bo postanowił robić prawo jazdy w wieku 43 lat, a oni się ze mnie wyśmiewają wszyscy. I cały czas mi mówią, że mam jechać na rondo Radosława i skręcać w lewo. Trzymajcie ze mnie kciuki, robaczki" - powiedziała Dorota Szelągowska.

