Program "Duże dzieci" zadebiutował w Telewizji Polskiej w 2005 roku i okazał się wielkim hitem. Głównymi bohaterami formatu byli najmłodsi, którzy dyskutowali na poważne tematy z prowadzącymi, Wojciechem Mannem i Katarzyną Stoparczyk. W pamięci widzów najbardziej zapisała się Jadzia Nalepa, która dołączyła do programu, gdy miała zaledwie sześć lat. Mimo młodego wieku dziewczynka była bardzo elokwentna i zabawna. Zawsze potrafiła odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jak potoczyła się kariera Jadzi Nalepy po programie? Dziś ma 24 lata i nie zobaczycie jej na ekranach. Wiemy, czym dokładnie się zajmuje i jak wygląda.

Jadzia Nalepa z programu "Duże dzieci". Tak dziś wygląda

Po udziale w programie "Duże dzieci" Jadzia Nalepa brała udział w innych projektach. W 2007 roku wystąpiła w filmie Janusza Kamińskiego "Hania". Można było ją także zobaczyć w programach "Gwiezdny cyrk" oraz "Jak oni śpiewają?". Mimo że kariera Jadzi Nalepy nabierała tempa, to w pewnym momencie całkowicie zniknęła z mediów. Jak się okazało, postawiła na edukację. Po ukończeniu szkoły średniej wyjechała do Mediolanu i rozpoczęła studia architektoniczne. Wybrała uczelnię Politecnico di Milano. Obecnie Jadzia Nalepa jest aktywna na swoim profilu na Instagramie, gdzie publikuje zdjęcia z Włoch. Jak wygląda? Gwiazda programu "Duże dzieci" dalej ma kręcone włosy, niezmiennie towarzyszy jej uśmiech na twarzy i nosi okulary. Trzeba przyznać, że bardzo się zmieniła od czasów występów w telewizji. Sami zobaczcie.

Jadzia Nalepa o udziale w programie "Duże dzieci". Jak trafiła do telewizji?

Jakiś czas temu Jadzia Nalepa udzieliła wywiadu, w którym zdradziła, jak dostała się do telewizji. - Mama oglądała film o godzinie 21:00. W przerwie pan Mann i mój reżyser, to znaczy ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że pan Kumański będzie moim reżyserem, ogłosili casting do nowego programu. Zapraszali dzieci od szóstego do dziesiątego roku życia. Potem mama zobaczyła to drugi raz, potem trzeci i pomyślała - jak nas tak zachęcają, to czemu nie? I zadzwoniła do telewizji. Potem pojechałyśmy do Warszawy - mówiła w rozmowie z Wirtualną Polską. ZOBACZ TEŻ: "Duże dzieci" nagle zdjęto z anteny. Mann dowiedział się przypadkiem. "Wsadzono nas na krzesło elektryczne"

Jadzia Nalepa z rodzicami Fot. KAPiF.pl

