Waldemar Goszcz i Katarzyna Chrzanowska występowali razem w serialu "Adam i Ewa". Początkujący aktor wcielał się w głównego bohatera. Nikt nie wątpił, że czekała go ogromna kariera. 24 stycznia 2003 roku mężczyzna uczestniczył w groźnym wypadku samochodowym. Jego samochód zderzył się z nadjeżdżającym z naprzeciwka fordem. Goszcz zginął na miejscu. Katarzyna Chrzanowska straciła wówczas przyjaciela. Co roku przypomina o nim w rocznicę jego śmierci. Aktorka opublikowała post w mediach społecznościowych.

Katarzyna Chrzanowska ze smutkiem wspomina Waldemara Goszcza w rocznicę śmierci. Razem występowali w serialu "Adam i Ewa"

Katarzyna Chrzanowska regularnie wspomina swojego przyjaciela. W serialu "Adam i Ewa" aktorka wraz z Waldemarem Goszczem tworzyła zakochaną parę. W zeszłym roku zwróciła się bezpośrednio do dawnego bohatera produkcji. "Nie wiem, jakie znaczenie tam, gdzie jesteś, ma czas, ale tutaj w tym roku miałbyś 50 lat. (...) Podziwiano by też twoje dokonania, boś się chłopaku dobrze zapowiadał. Energii i pomysłów miałeś za stu i jestem pewna, że zrobiłbyś dla tego świata dużo dobrych rzeczy. (...) Stary, nawet nie masz pojęcia, ilu ludzi o ciebie pyta. Wiem, że czas nie ma dla ciebie znaczenia, ale to już 20 lat" - napisała wówczas na profilu na Facebooku. W 2024 roku pokusiła się o wstawienie zdjęcia z serialowego wesela. Dodała krótki opis. Podkreśliła, że nigdy nie zapomni o Goszczu. Zostawi go na zawsze w swoim sercu. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

24 stycznia 2024. 21 lat od czasu śmierci mojego przyjaciela, serialowego partnera Waldka Goszcza...Na zawsze pozostanie w moim sercu i pamięci

- napisała Chrzanowska na Facebooku.

Co słychać u Katarzyny Chrzanowskiej?

Katarzyna Chrzanowska wiele lat temu zniknęła z blasku flesz. Postanowiła przeprowadzić się za granicę. W ostatnich latach była aktorka zmagała się z koronawirusem, który wpłynął negatywnie na jej obecne zdrowie. W 2022 roku Chrzanowska wyjątkowo pojawiła się na małym ekranie. Wystąpiła z okazji 30-lecia Polsatu. Wróciła wspomnieniami do pracy na planie serialu "Adam i Ewa". - Kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad serialem, Polsat liczył sobie wówczas osiem lat. Można powiedzieć, że był dzieckiem. Czegóż jeszcze więcej życzyć Polsatowi? Kontynuacji! (...) - powiedziała wówczas na wizji. Obecnie gwiazda żyje w słonecznej Hiszpanii wraz z córkami i psami. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Chrzanowska otarła się o śmierć. Spędziła w śpiączce dwa miesiące. Teraz opowiada o chorobie

Katarzyna Chrzanowska i Waldemar Goszcz instagram.com/tvpolsat.info

