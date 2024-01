Rafał Zaorski kupuje i sprzedaje 'na bogato'. Ma najdroższy apartament na Złotej 44

Rafał Zaorski zaczynał od serwisu komputerów i tworzenia stron internetowych. Inwestować zaczął już w wieku 20 lat. Dziś ma 45 i miliony na koncie. Sam przyznawał w wielu wywiadach, że trzykrotnie był bankrutem. Jak wiadomo, teraz zajmuje się tradingiem [kupnie i sprzedaży papierów wartościowych w krótkim przedziale czasowym - red.]. Wiadomo, że pochodzi ze skromnej rodziny.

Rafał Zaorski żyje jak król. Ma najdroższy apartament na Złotej 44

Biznesmen na LinkedInie i YouTubie przedstawia się jako "Sułtan Kosmitów" (tak z resztą opisuje swoje stanowisko w BigShortbets, którego lokalizację określa jako "Galaktyka Kurvix"). Jego majątek owiany jest tajemnicą. Sam otwarcie jednak mówi o swoich udziałach - w spółce polskiego producenta gier Noobz producenta konserw rzemieślniczych Ed Red i dostawcy płatności mobilnych mPay. Oprócz tego jest "spiritus movens", czyli głównym motorem i pomysłodawcą BigShortBets. Największy rozgłos przyniósł mu jednak... zakup najdroższego apartamentu na Złotej 44, gdzie mieszkają m.in. Sara i Artur Borucowie, Robert Lewandowski czy Joanna Krupa. Sam wspominał jednak w wywiadzie u Żurnalisty, że w budynku panuje podział na klasy. Oznacza to w takim razie, że on jest tym "najważniejszym" lokatorem.

Za nieruchomość musiał zapłacić 23 mln zł. W rozmowie z serwisem Bankier.pl przyznał, że ta kwota musiała być podzielona na kilka transakcji, których dokonywał przez trzy miesiące. Następnie miał zamiar sprzedać nieruchomość i miał na nią nawet kilkunastu kupców, jednak porzucił ten pomysł. Obecnie mówi się jednak o podzieleniu apartamentu na akcje.

Wśród nich (dop. red. kupców) są osoby prywatne, ludzie, którzy myślą o podziale apartamentu, firmy. Pojawili się też kupcy, którzy chcą zapłacić całość gotówką, ale jeszcze ich nie sprawdziłem. Dwóch klientów zapytało się, czy mogę wspomnieć po zakupie, że kupili mieszkanie i chyba traktują to jako ekwiwalent reklamowy - mówił wówczas.

Rafał Zaorski napisał książkę. Ma puste kartki i jest warta... milion zł

Trzeba przyznać, że inwestor wie, jak zarabiać. W 2019 roku milioner wydał książkę "O spekulacji. Wszystko, co powinieneś wiedzieć". Pierwsze wydanie (za 130 zł) sprzedało się w 1000 egzemplarzach w sześć dni za około 132 399 złotych. Cała kwota została przeznaczona na organizacje charytatywne. Drugie wyszło jakiś czas temu i trzeba było za nie zapłacić 300 zł. W czym jednak tkwi szkopuł? Książka była pusta - nie zawierała żadnej treści. Ma to symbolizować prawdziwą naturę spekulacji. Jeśli jesteście zainteresowani kupnem książki z drugiej ręki, to przygotujcie się na spory wydatek. Na Allegro można ją dostać za kwotę między 4900 złotych a... milionem złotych. Więcej zdjęć Rafała Zaorskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

