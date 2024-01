Co miał na stole prezenter TVN? Internauci podejrzewają narkotyki

Piotr Marciniak prowadził jedno z wydań "Faktów TVN" w TVN24. Z pewnością prezenter nie spodziewał się takiego zainteresowania swoją osobą w mediach, które możemy zauważyć obecnie. A wszystko za sprawą internautów, którzy dopatrzyli się jednego zaskakującego szczegółu na stole w studiu.

Dziwna miała kreska na blacie. Internauci doszukują się narkotyków

Internauci zwrócili uwagę na dziwną białą kreskę na blacie prowadzącego. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się nagrania fragmentu programu. Wśród fanów serwisu zagrzmiało, ponieważ część komentujących uznała, że prezenter programu, miał przy sobie… narkotyki.

Kreska na stole u dziennikarza TVN. Czy oni wszyscy tam ćpają, żeby być bardziej rozmownym? — napisał jeden z internautów, który zamieścił na platformie X wspomniane nagranie.

Pod każdym z postów zawierających filmik rozbrzmiewał gorący dyskurs. Internauci próbowali dojść do tego, co znajdowało się pod notatkami dziennikarza. Większość jednak nie uwierzyła w dość... zaskakującą (delikatnie mówiąc) teorię o narkotykach.

To żadne narkotyki. Jest na to dowód

Na szczęście znalazło się mnóstwo głosów rozsądku, które rozwiały teorię o narkotykach. Komentujący zauważyli, że gdyby była to kreska słynnego białego proszku, to rozsypałaby się ona pod wpływem tego, że Marciniak przejechał po niej rękawem. Nic takiego się jednak nie wydarzyło.

Zastanów się, czy nawet gdyby brał coś (a to byłoby widać po oczach i zachowaniu) ryzykowałby, że ktoś zrobi foto i to wyniesie do mediów, a ponadto czy machając ręką i papierem: nie zdmuchnął by niczego, a zdmuchnąłby wszystko ze stołu (…);

Nie wiem, czy miałeś do czynienia z narkotykami, ale to jest taki proszek, że jak na niego dmuchniesz albo upuścisz kartkę, to się rozsypie na boki (…) - pisali fani serwisu.

Pojawiły się również głosy, że to biała "kreska" to zagięta kartka papieru z notatek dziennikarza. Inni twierdzili natomiast, że to refleks światła. W każdym razie jedno jest pewne - prezenter nie miał na stole narkotyków. Chociaż pewnie niektórzy antyfani stacji TVN chcieliby się ich tam dopatrzeć, by mieć pożywkę do hejtu. Nie tym razem.

