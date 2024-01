Robert De Niro ostatnio otrzymał swoją dziewiątą oscarową nominację w karierze. Ten legendarny aktor ma już zresztą na koncie dwie złote statuetki. Tym razem Amerykańska Akademia Filmowa doceniła jego występ w "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsese. Geniusz ekranu ma nie tylko imponujący dorobek aktorski, ale też życiorys pełen skandali.

Był nastolatkiem, gdy dołączył do ulicznego gangu

Robert De Niro urodził się w 1943 roku w Nowym Jorku. Pochodzi z katolickiej rodziny. Jego ojciec ma korzenie włoskie i irlandzkie, a jego matka holenderskie, francuskie i niemieckie. Już w młodym wieku dołączył do ulicznego gangu, ale jednocześnie odkrył swoje aktorskie talenty. Studiował w Actors Studio pod okiem Lee Strasberga.

Miał szczęście do genialnych reżyserów

Na kinowym ekranie zadebiutował w 1963 roku w filmie Briana de Palmy "Wesele". Miał zresztą szczęście do wielkich reżyserów bo grał także Marcela Carne. Przełomowym momentem w jego karierze okazał się występ w filmie Francisa Forda Coppoli "Ojciec chrzestny II". Za rolę młodego Don Vita Corleone otrzymał swojego pierwszego Oscara w karierze. Sześć lat później drugą złotą statuetkę otrzymał za "Wściekłego byka" w reżyserii Martina Scorsese. To właśnie z tym reżyserem połączyła go wieloletnia i bardzo owocna przyjaźń.

Wstrząsnęła nim śmierć przyjaciela

Życie Roberta De Niro od początku kariery prowadził prawdziwie gwiazdorski styl życia. Narkotyki, romanse i skandale były na porządku dziennym. W mediach dużo pisało się o przyjaźni aktora z Johnem Belushim, znanym m.in. z filmu "Blues Brothers". Ich znajomość opierała się jednak głównie na imprezowaniu i eksperymentowaniu z narkotykami. W lutym 1982 roku obaj gwiazdorzy zatrzymali się w jednym z hoteli w Los Angeles. W pewnym momencie De Niro wpadł do pokoju kolegi, żeby wziąć trochę kokainy. Nie zwrócił uwagi na to, w jakim stanie jest Belushi, który mógł już nie żyć. Ostatecznie okazało się, że zabójcza okazała się dla niego tzw. speedball, czyli mieszanka kokainy i heroiny. Po tych zdarzeniach De Niro długo nie mógł dojść do siebie.

We Francji zatrzymała go policja

W 1998 roku Robert De Niro przebywał we Francji, gdzie kręcił film "Ronin". Został wówczas zatrzymany przez policję. Przez dziewięć godzin był przesłuchiwany w śledztwie w sprawie gangu sutenerów. Gwiazdor "Taksówkarza" nie ukrywał swojej wściekłości zaistniałą sytuacją. Zarzekał się, że nigdy nie płacił za usługi seksualne i nigdy też nie ma zamiaru już wrócić do Paryża.

Robert De Niro wdawał się w liczne romanse

Amerykański aktor ma też niezwykle bujne życie prywatne. W kwietniu 1976 roku poślubił Diahne Abbott, z którą ma przybraną córkę Drenę i syna Raphaela. Byli małżeństwem przez 12 lat, ale związek rozpadł się, gdy wyszło na jaw, że De Niro ma kochankę, Helen Spirngs. Miał ją zresztą namawiać na usunięcie ciąży. Gwiazdor zresztą wielokrotnie wdawał się w romanse. Media łączyły go m.in. z Cindy Crawford, Bette Midler, Naomi Campbell i Charlotte Lewis. W 1997 roku Robert De Niro wziął ślub z Grace Hightower. Para poznała się dekadę wcześniej w jednej z londyńskich restauracji, w której kobieta pracowała. W 1998 roku na świat przyszedł ich syn, Elliot. Zaledwie dwa lata po ślubie do sądu wpłynęły papiery rozwodowe, ale po pewnym czasie para postanowiła dać sobie kolejną szansę i odnowili przysięgę. W 2011 roku na świat przyszła ich córka Helen, urodzona przez surogatkę. Związek był jednak burzliwy. Od 2018 roku Robert i Grace pozostają w separacji. W 2021 roku aktor poznał producentkę filmową, Tiffany Chen. W tym roku doczekali się narodzin córki, Gii Virgini.