22 czerwca 2013 roku na ślubnym kobiercu stanęli Robert i Anna Lewandowscy. Od ich wyjątkowego dnia minęło już ponad dziesięć lat. Bajkowa uroczystość odbyła się w podwarszawskim Serocku. W ceremonii uczestniczyło wiele gwiazd z branży sportowej. Mało kto wie jednak, jak wyglądał wieczór kawalerski Roberta Lewandowskiego. Po latach wyszło na jaw, że nie obyło się bez szaleństw. Główna atrakcja zaskakuje.

Tak Lewandowski bawił się na swoim wieczorze kawalerskim. Jeden z kolegów wygadał się, co było główną "atrakcją"

Nie da się ukryć, że wieczór kawalerski i panieński to obowiązkowe imprezy przed ślubem. Na tego typu przyjęciach nie brakuje nietypowych aktywności. Część małżonków uważa je za swoje ostatnie chwile wolności. Jak było w przypadku Roberta Lewandowskiego? Kolega piłkarza wyznał całą prawdę. Okazało się, że sportowiec wraz z przyjaciółmi postanowił zabawić się w... aquaparku. Mężczyźni chcieli popływać i pozjeżdżać ze zjeżdżalni. To drugie było największą "atrakcją" wieczoru. Znajomy Lewego opowiedział, jak dokładne wyglądała impreza kawalerska. Okazało się, że piłkarz spotkał swoje fanki. Spodziewaliście się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Była taka najfajniejsza zjeżdżalnia, do której trzeba było z pięć - dziesięć minut postać w kolejce. Zjechaliśmy, idziemy się znowu ustawić. Stoją dzieciaki mniej więcej dziesięcioletnie. I już miały wchodzić na tę zjeżdżalnię, już się doczekały, ale wtedy zobaczyły Lewego. Nie wierzyły. Wyszły z tej kolejki, poszły za nami na koniec, żeby postać obok niego w kolejce i się poprzyglądać

- wyznał Marek Kalitowicz, znajomy Lewego, w rozmowie z portalem Sport.pl.

Niedawno Robert i Anna Lewandowscy świętowali dziesiątą rocznicę ślubu. W taki sposób to uczcili

Anna i Robert Lewandowscy aktywnie działają w mediach społecznościowych. W dziesiątą rocznicę ślubu postanowili napisać do siebie kilka słów na profilach na Instagramie. Piłkarz skierował do żony niezwykle romantyczny tekst. "Z każdym dniem kocham cię coraz bardziej, dziesięć lat, które razem spędziliśmy, były najlepszym czasem mojego życia. Dziś celebrujemy naszą miłość. Dziękuję, że zawsze przy mnie jesteś. Moje życie z tobą jest pełne" - wyznał w sieci. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Anna Lewandowska na drugim ślubie zachwyciła w koronkowej sukni. Spójrzcie na plecy. Wiemy, kto ją zaprojektował

