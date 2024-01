W "Pytaniu na śniadanie" trwa obecnie prawdziwa rewolucja. Wszystko zaczęła się od zmian w Telewizji Polskiej, które dotyczą również programów rozrywkowych. Część prezenterów ze starego zespołu została zwolniona. Spośród wszystkich, największe kontrowersje wzbudziło zakończenie współpracy z Małgorzatą Tomaszewską, która wkrótce powita na świecie drugie dziecko. Okazało się, że prawo nie we wszystkich przypadkach chroni ciężarne pracownice. Gdy wszystko wyszło na jaw, w sieci aż zawrzało. Teraz głos zabrała Danuta Martyniuk.

Zobacz wideo Małgorzata Tomaszewska o zmianach w programie "Pytanie na śniadanie". Jak pracowało jej się bez Jacka Kurskiego?

Danuta Martyniuk stanęła w obronie Małgorzaty Tomaszewskiej. Uderzyła w feministki i Donalda Tuska

Danuta Martyniuk niedawno zabrała głos w sprawie zmian w Telewizji Polskiej. Jak wielu fanów, była oburzona zwolnieniem Małgorzaty Tomaszewskiej. Wymownie zareagowała pod postem Joanny Kurskiej, żony byłego prezesa TVP. "Trzy tygodnie przed datą porodu nielegalne władze TVP wyrzucają Małgorzatę Tomaszewską z pracy. To wszystko z oszalałej zemsty i hejtu do poprzedniej ekipy. Tak wygląda państwo prawa i prawa kobiet według Tuska. Małgosiu, jesteśmy z tobą" - napisała Kurska na Facebooku. Wkrótce do zdruzgotanych internautów dołączyła Danuta Martyniuk. Winę zrzuciła nie tylko na Donalda Tuska, jak jej poprzedniczka. O taki stan rzeczy oskarżyła również... feministki. "Koniec Polski wkrótce. Gdzie są feministki Tuskowe, które powinny stanąć w obronie ciężarnej Małgosi?" - napisała bez wahania ukochana Zenona Martyniuka. Otrzymała odpowiedź, że "zakłamane feministki bronią tylko swoich". Co uważacie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Małgorzata Tomaszewska została zwolniona z "Pytania na śniadanie". Podziękowała za wsparcie

Fani Małgorzaty Tomaszewskiej wyrazili swoją złość w mediach społecznościowych. Są oburzeni zwolnieniem prezenterki z "Pytania na śniadanie". Na profilu kobiety aż roi się od wspierających komentarzy. Internauci zwracają uwagę na fakt, że nowa władza walczy o prawa kobiet. Sama Tomaszewska przyznała, że to idealny moment na skupienie się na rodzinie. "Organizm mamy zniesie wszystko dla swojego dziecka. Bardzo dziękuję za wasze ogromne wsparcie. Chcę myśleć tylko o tym, że spełniamy moje marzenie z dzieciństwa - o kochającej się, dużej rodzinie. Tylko tyle i aż tyle. A tak naprawdę wszystko" - czytamy w jej poście na profilu na Instagramie. Więcej przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Z TVP zwolniono ciężarną Małgorzatę Tomaszewską. Bezprawnie? Prawniczka tłumaczy

Małgorzata Tomaszewska spodziewa się narodzin drugiego dziecka Małgorzata Tomaszewska spodziewa się narodzin drugiego dziecka. Fot. KAPiF

