Jasnowidz Krzysztof Jackowski przepowiada dalsze losy TVP. Nie ma dobrych wieści

Krzysztof Jackowski od wielu lat działa jako jasnowidz. Największą rozpoznawalność zdobył w momencie, gdy zaczął rozwiązywać zagadki kryminalne. Chociaż przepowiednie wizjonera nie zawsze się sprawdzają, to cieszy się on dużą popularnością w mediach społecznościowych. Jackowski aktywnie prowadzi kanał na YouTube. Każdy może posłuchać jego wizji o różnej tematyce. Tym razem udzielił jednak wywiadu, w którym wypowiedział się na temat dalszych losów Telewizji Polskiej. Co czeka stację? Ma na ten temat konkretne zdanie. Więcej zdjęć Krzysztofa Jackowskiego znajdziesz w galerii na górze strony.

Krzysztof Jackowski o zmianach w TVP. "Będą chcieli zachować pozory"

Ostatnio "Super Express" zapytał Krzysztofa Jackowskiego o przyszłość Telewizji Polskiej. Na początku jasnowidz ocenił ją jako "mętną". Później rozwinął myśl i szerzej przedstawił swoją wizję. Niestety nie miał dobrych informacji. - Przemiana która była konieczna, ponieważ było wyraźnie widać, ze PiS zaskarbił sobie Telewizję Publiczną. Przemiana ta nie będzie taka, jak powinna być. Będzie to przemiana w drugą stronę. Będą chcieli zachować pozory, że tak nie jest, ale nie da się tego zrobić. W moim poczuciu, to jest nadal żonglerka Telewizją Publiczną - przepowiedział Krzysztof Jackowski. Myślicie, że słowa jasnowidza się sprawdzą?

Krzysztof Jackowski o kryzysie nowego rządu

Jasnowidz wypowiedział się także o nowym rządzie. Nie wróży mu sukcesu. - Ten rząd będzie miewać kryzysy, pierwszy czeka go w kwietniu 2024 roku. To wcale nie jest pewne, czy ten rząd w ogóle dotrwa do końca - powiedział dla "Super Expressu". Opowiedział także o wadach koalicji i przyczynach kryzysu. - To nie musi oznaczać, że będzie to się działo z powodu jakichś niegodziwych kroków, np. prezydenta wetującego ustawy. Ta kadencja jest w czasie trzech ważnych wyborów w kraju. Musimy brać pod uwagę, ze koalicja, która powstała, nie jest idealna. Są to zlepki starych partii, oprócz Szymona Hołowni, który wszedł do sejmu przebojem - dodał. ZOBACZ TEŻ: Jasnowidz Krzysztof Jackowski wskazał jedno polskie miasto. Mówi o "bardzo dziwnej kwestii"

