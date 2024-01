Dagmara Kaźmierska zaczynała jako uczestniczka programu "Królowe życia". Szybko udało jej się zaskarbić sympatię widzów, co zaowocowało kolejnymi projektami z jej udziałem. W ostatnich latach m.in. napisała książkę o swoich doświadczeniach z życia za kratkami, wystąpiła w filmie Patryka Vegi, a ostatnio rekordy popularności bije jej program "Dagmara szuka męża", w którym - jak się nietrudno domyślić - szuka męża. Kaźmierska nie ukrywa jednak, że jej największą dumą jest syn Conan, który studiuje na kierunku lekarskim.

Conan Kaźmierski zapozował w karetce. "Taką służbę zdrowia to ja poproszę"

Conan Kaźmierski wrzucił niedawno zdjęcie prosto z karetki. Zapozował tym samym w stroju lekarskim, wywołując lawinę pozytywnych komentarzy pod wpisem. "Brawo i super, że spełniasz swoje marzenia, życzę samych sukcesów i trzymam kciuki za wspaniałego lekarza", "Taką służbę zdrowia to ja poproszę", "Jakiej specjalizacji będzie doktorek, bo nie wiem, na co się rozchorować?" - piszą obserwatorzy syna Dagmary.

Conan Kaźmierski. Czym syn Dagmary zajmuje poza studiami?

Syn Dagmary Kaźmierskiej sporo czasu poświęca na pracę nad swoim ciałem. Dużo ćwiczy i prowadzi aktywny tryb życia. W czerwcu 2022 roku otworzył we Wrocławiu lodziarnię. Turyści bardzo chętnie odwiedzali to miejsce, a pod koniec sezonu Conan zorganizował specjalną zbiórkę pieniędzy. Cały dochód ze sprzedanych lodów w tym dniu trafił do ciężko chorego chłopca. Łącznie udało się zebrać pięć tys. złotych. "Był to okres ciężki, pracowity, ale udany. Samodzielne prowadzenie działalności wiele mnie nauczyło i wzbogaciło w wiedzę" - podsumował po zakończeniu funkcjonowania lodziarni. Conan na co dzień mieszka zaś we Wrocławiu. W jakich warunkach? Doskonale wiemy, że jego mama nie ukrywa swojego zamiłowania do życia w luksusach. W wykończeniu wnętrz stawia na przepych. Jej syn z kolei ma zupełnie inne preferencje. Zobaczcie sami.

