Klaudia Halejcio swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim udziałowi w serialu "Złotopolscy", który produkowała Telewizja Polska. Potem wystąpiła w kilku większych produkcjach telewizyjnych, ale jej kariera aktorska sprowadziła się do epizodycznych ról. Teraz celebrytka spełnia się jako instagramerka, która wychowuje córkę. W jednym z wywiadów wyznała, że mama porzuciła pracę, by jej pomagać. Została skrytykowana, na co odpowiedziała.

REKLAMA

Zobacz wideo Halejcio była zawiedziona pracą w serialu. Mówi, czego nie zrobiłaby dla roli

Klaudia Halejcio skrytykowana za wykorzystywanie mamy

Kobieta związała się w 2020 roku z niezwykle bogatym Oskarem Wojciechowskim i jej życie się odmieniło. Mieszkają w willi za 9 mln zł. Wcześniej była raczej niezbyt popularna i szukała zainteresowania. Obecnie jest jedną z najpopularniejszych influencerek. W 2021 roku urodziła córkę Nel, którą chętnie pokazuje w swoich social mediach. Niedawno Halejcio wróciła z wakacji na Malediwach, a teraz postanowiła udać się do Zakopanego. Zabrała ze sobą swoją mamę oraz córkę. Celebrytka zorganizowała sesję pytań i odpowiedzi.

Jednym z pytań, które zostało zadane przez asystentkę aktorki, było: "Dlaczego pozwala sobie Pani na takie wykorzystywanie przez córkę do opieki nad tą małą, elegancką kobietą?", na co pani Grażyna krótko odpowiedziała: "Bo ją kocham". Po tych słowach córka zrobiła zaskoczoną minę i natychmiastowo odpowiedziała żartobliwie: "Naprawdę?! Już po twoim głosie słychać, że kłamiesz. Nie żebyś mnie nie kochała (...) Nie ma wyjścia!". W 2022 roku w wywiadzie dla Pomponika, Halejcio wyznała, że mama zrezygnowała ze swojej pracy zawodowej, by pomóc jej w opiece nad Nel. Jak zapewniła w rozmowie z portalem JastrząbPost, mama dostaje odpowiednie wynagrodzenie za swoje poświęcenie.

Moi rodzice są tak dobrze zaopiekowani, że na wszystko im starcza. Mają komfort, że stać nas na to, żeby im zapewniać godne warunki.

Klaudia Halejcio została zatrzymana na lotnisku

Jeszcze na początku stycznia Halejcio z partnerem, przyszłym mężem, wybrała się do Kataru. Gdy wracali, zostali zatrzymani przez kontrolę celną w Warszawie i skierowani do Krajowej Administracji Skarbowej. Kobieta postanowiła kupić w Katarze trampki na ślub, ale okazało się, że powinna je oclić. Przez to, że tego nie zrobiła, musieli zapłacić jeszcze karę. Były to drogie buty, które kosztowały ponad pięć tysięcy złotych. Zakochani nie przejęli się poniesionymi stratami, a byli rozbawieni całą sytuacją.

Klaudia Halejcio fot. Instagram @klaudiahalejcio

Wesprzyj WOŚP, licytując aukcje Plotka! Zdobądź podwójne VIP zapro na Fame MMA20 w Krakowie, pałacowe spotkanie z książęcą parą lub twój event w gwiazdorskiej relacji. Pomagamy!