Odkąd w 2015 roku Andrzej Duda został prezydentem, jego żona Agata Duda stała się jedną z najbardziej popularnych kobiet w Polsce. Jakiś czas temu w mediach pojawiło się wiele spekulacji, jakoby nad ich małżeństwem zawisły ciemne chmury. A zastanawialiście się kiedyś jak Andrzej i Agata Dudowie się poznali? Ta historia miłosna może niejednego wprawić w osłupienie.

Jak poznali się Andrzej i Agata Dudowie?

Andrzej i Agata Dudowie po raz pierwszy spotkali się całkowicie przez przypadek. Miało to miejsce podczas jednej z prywatek w latach 90. w Krakowie. "Pamiętam, że Andrzej odprowadził wtedy mnie i moją koleżankę do domu" - opisuje pierwsza dama w swojej książce "Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza Dama Rzeczpospolitej". Z kolei Andrzej Duda wspomniał niegdyś o pierwszej wspólnej podróży z ukochaną. Była ona dość szalona, bowiem zakochani wybrali się na wycieczkę po Europie autostopem. - To była spontaniczna podróż, praktycznie bez pieniędzy. Codziennie jedliśmy chleb z nutellą - wspominał prezydent w rozmowie z Super Expressem. Później opowiedział jeszcze o pierwszym wyjściu do kina i wspólnych tańcach. - Wspólne wyjścia do kina i na urządzane wtedy w Pałacu pod Baranami tańce letnie. Od września 1990 roku jesteśmy parą - dodał. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Andrzej i Agata Dudowie są małżeństwem od prawie 30 lat

Według informacji medialnych to Andrzej Duda miał zakochać się w swojej wybrance już od pierwszego wejrzenia, w związku z tym bardzo zabiegał o jej względy. Z kolei ona potrzebowała nieco więcej czasu, by odwzajemnić uczucie. Andrzej i Agata Dudowie sformalizowali związek 21 grudnia w 1994 roku. Rok później na świecie pojawiła się jedyna córka pary, Kinga. W tym roku małżeństwo będzie obchodziło okrągły jubileusz. ZOBACZ TEŻ: Ekspertka od mowy ciała o zachowaniu Kamińskiego i Wąsika podczas spotkania z Dudą. Mina prezydenta sporo zdradziła.

