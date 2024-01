Marcin Prokop będzie nowym jurorem w nadchodzącej edycji "Mam talent!". Prowadził program przez prawie 16 lat i teraz zasiądzie obok Agnieszki Chylińskiej i Julii Wieniawy. Choć dziennikarz to niezwykle popularna postać w polskich mediach, o jego życiu prywatnym widzowie nie wiedzą wiele. Od 2011 roku jest mężem Marii Pażuch-Prokop. Czym zajmuje się jego małżonka?

Zobacz wideo Marcin Prokop: Kliment jako juror wniósł do "Mam talent!" dużo świeżości. Jest człowiekiem nieobliczalnym

Marcin Prokop ma żonę, która zajmuje się jogą

Maria Pażuch-Prokop prowadzi od wielu lat swój profil na Instagramie, gdzie zgromadziła już ponad 50 tysięcy obserwujących. Na co dzień kobieta zajmuje się jogą i na tym głównie opierają się jej wpisy w mediach społecznościowych. Często prowadzi również live'y, gdzie promuje właśnie życie z jogą i medytacją u boku. Zajmuje się również praktyką prawidłowego oddychania, w czym zyskała już miano ekspertki.

Pojawiła się w jednym z odcinków programu "Miasto kobiet", gdzie wyznała, że zmagała się z nerwicą. Wszystko to spowodowało zasłabnięcie podczas próby przebiegnięcia półmaratonu. Winna była temu pogoń za sukcesami i pracą, a w kumulacji wydarzeń doszło do problemów i ostatecznie kobieta cierpiała na zespół pourazowy. Stan zaburzenia psychicznego trwał u niej trzy lata. Udało jej się wyleczyć dzięki pomocy specjalistów, lekarstwom oraz pracy nad oddechem. To wszystko pchnęło ją do tego, by bardziej zadbać o swoje zdrowie, zmienić hierarchię wartości i zacząć praktykować jogę.

Marcin Prokop jest żonaty od prawie 13 lat. Rzadko pokazuje się z ukochaną. Kim jest Maria Pażuch-Prokop Fot. instagram.com/mariaprokop_yoga

Marcin Prokop nie pokazuje się często w towarzystwie żony

Prezenter mocno dba o swoją sferę prywatną, woląc nie upubliczniać szczegółów ze swojego życia. Poślubił Marię w 2011 roku, ale na próżno szukać zdjęć z ich uroczystości. Nie pozwolili, by media zakłócili ich najważniejszy dzień. Na ślubie pojawiły się wyłącznie najbliżsi. Pięć lat wcześniej na świat przyszła ich córka, Zofia, która w tym roku będzie już pełnoletnia. Czasami można zobaczyć małżeństwo na ściankach, choć jest to sytuacja rzadka. Nawet na profilach w internecie z trudem trzeba szukać zdjęć z ich udziałem. Oboje wolą pozostawić swój związek poza medialnym szumem.

Marcin Prokop jest żonaty od prawie 13 lat. Rzadko pokazuje się z ukochaną. Kim jest Maria Pażuch-Prokop Fot. KaPIF.pl

