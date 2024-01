Joanna Krupa z show-biznesem związana jest od lat. Większość widzów z pewnością doskonale kojarzy ją z hitowego programu TVN "Top Model". Celebrytka gości w programie od początku i nieraz okazuje wielkie wsparcie uczestnikom, którzy marzą o zrealizowaniu spektakularnej kariery w świecie modelingu. Ostatnio możemy śledzić jej poczynania w najnowszej produkcji stacji "Razem odNowa". Program ma pomagać małżeństwom, które mierzą się z kryzysem. W jednej z najnowszych rozmów Joanna Krupa opowiedziała o nowym formacie. Przy okazji wróciła pamięcią do dawnych lat i wspominała swoje początki w "Top Model". Jej wyznanie niejednego może zaskoczyć. Poznajcie szczegóły.

Joanna Krupa o początkach w "Top Model". "Wiedziałam i czułam, że to było do mnie"

Joanna Krupa w rozmowie z Wirtualną Polską wróciła wspomnieniami do początków medialnej działalności w Polsce. Tym samym nie mogła nie zająknąć się o pierwszym sezonie "Top Model". Jak się okazuje, najłatwiej nie było. Celebrytka nie czuła się swobodnie na planie. Wszystko przez docinki i uwagi, ze strony jednego z jurorów. - Komfortowo na planie czułam się przez Karolinę Korwin Piotrowską, która była jurorką w pierwszej edycji. Dawid Woliński był OK, ale pamiętam, że Marcin Tyszka mi ciągle docinał. Wiedziałam, że jak dziewczyna przyjdzie i ma duży biust i blond włosy to komentował: "Ty się nadajesz do 'Playboya' albo magazynu dla facetów". Wiedziałam i czułam, że to było do mnie. Do końca Marcin nie rozumiał, dlaczego ja jestem w tym programie - wyznała.

Joanna Krupa rozważała odejście z "Top Model". Jedna osoba ją przekonała

W dalszej części tej samej rozmowy wyszło na jaw, że komentarze były na tyle nieprzyjemne, że Joanna Krupa rozważała nawet odejście z "Top Model". Od tego pomysłu odwiódł ją jednak były mąż. - Nie było to przyjemne. Miałam kilka rozmów z moim byłym mężem, Romkiem, gdzie mówiłam mu, że to nie jest dla mnie, że chcę wrócić do domu. On mi wtedy mówił: "Aśka, ty? Ty masz grubą skórę, możesz wszystko. Oni powinni cię po stopach całować, że tam jesteś". Dzięki niemu się nie poddałam - opowiadała. Całe szczęście wraz z upływem czasu jurorom udało się dojść do porozumienia. W ubiegłym roku na antenie TVN został wyemitowany 12. sezon programu "Top Model".

