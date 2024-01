W Sejmie ostatnimi czasy bardzo gorąco. Posiedzenia prowadzone przez marszałka Szymona Hołownię biją rekordy popularności - są oglądane nie tylko przez dorosłych, ale i przez młodzież. Co działo się podczas spotkania 25 grudnia? Głos zabrał Donald Tusk, który postanowił skomentować wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Nie krył przy tym oburzenia.

Donald Tusk potępia Kaczyńskiego. Dosadne podsumowanie

- Nieszczęśliwie się składa, że siedzę blisko prezesa Kaczyńskiego, (...) Dziś, gdy Michał Kołodziejczak zwrócił się do niego per "panie Kaczyński", to on odpowiedział mu "ty gówniarzu". Pół godziny później, gdy na tę mównicę wyszła przedstawicielka tysięcy rodzin z ustawą, która ma pomóc najbardziej poszkodowanym, to on nie znalazł nawet minuty, by posłuchać, co ma do powiedzenia. Macie zawsze czas, żeby przestępców skazanych prawomocnym wyrokiem wynosić na wyżyny - zaczął premier. - Poszliśmy do wyborów i powiem wam tylko dlatego, że warto iść po władzę, żeby ci ludzie, rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych dożyli tego momentu, kiedy widzą, że władza jest po to, żeby o nich zadbać. I nikt nie ma prawa ubiegać się o władzę, dla kogo oponent polityczny to jest gówniarz oraz dla kogo niepełnosprawni i ich rodzie są niewarci minuty uwagi - gorzko podsumował premier.

Donald Tusk o Kaczyńskim https://www.youtube.com/watch?v=Bb9LO1T94PU

Donald Tusk ostatnio otrzymał szpilę od Danuty Martyniuk

Premier jest krytykowany nie tylko przez przedstawicieli PiS, ale i przez żonę znanego muzyka. Danuta Martyniuk ostatnio postanowiła udostępnić na Facebooku starą grafikę z Donaldem Tuskiem i Bronisławem Komorowskim, która została prześmiewczo skomentowana. Pewien internauta podsumował ten obrazek, uderzając w męża Danuty Martyniuk. "Fani Zenka na dożynkach w Kaczych Dołach" - napisał. "A pani fani i znajomi w szpitalu psychiatrycznym" - odpowiedziała żona muzyka. Skomentowała także wpis uderzający w wysokie zarobki Joanny Kurskiej. "Zazdrości pan" - odparła krótko, pokazując, dla kogo wyraża poparcie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

