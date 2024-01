Tomasz Kammel to z całą pewnością jeden z najpopularniejszych polskich prezenterów. Rozpoznawalność przyniosła mu współpraca z Telewizją Polską i prowadzenie programów o tematyce rozrywkowej. Zmiany w "Pytaniu na śniadanie" okazały się jednak bezlitosne. Kammel stracił zajmowane od lat stanowisko prowadzącego i z tej okazji zamieścił na swoim instagramowym koncie wyjątkowo długi wpis. Odniósł się w nim do współpracy z Marzeną Rogalską i zdradził kulisy ich relacji.

Tomasz Kammel gorzko o współpracy z Marzeną Rogalską. Za kamerami nie było już tak idealnie

Na instagramowym koncie Tomasza Kammela zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko z powodu postu, jaki zamieścił gwiazdor dawnej TVP. Pojawiło się w nim wiele ciepłych słów, lecz nie obyło się bez uszczypliwości. Najbardziej dostało się Marzenie Rogalskiej. Okazuje się, że charyzmatyczna dziennikarka nie chciała kolegować się z Kammelem poza pracą.

Marzena Rogalska nauczyła mnie jak rozmawiać z ludźmi. Pokazała jak zarządzać energią w porannym programie, żeby od pierwszej do ostatniej minuty cały świat wirował. Mimo że prywatnie nie chciała się kolegować, na antenie stworzyła ze mną Rogamela i pozwoliła sobie po partnersku towarzyszyć. Od nikogo, z kim pracowałem ramię w ramię, nie nauczyłem się więcej niż od Marzeny. Byłem i myślę, że zawsze będę jej fanem. Przeżyliśmy w PNŚ osiem naprawdę niesamowitych lat

- napisał na swoim instagramowym koncie Tomasz Kammel.

Internauci narzekają na zmiany w "Pytaniu na śniadanie". Najbardziej przeszkadzają im roszady kadrowe

Pod postem dziennikarza w mgnieniu oka pojawiła się lawina komentarzy. "Przykro, że was nie ma. Serio. Teraz tego oglądać się nie da. Brakuje was. Ciepła. Błyskotliwości. Dla mnie to jest the end z 'Pytaniem na śniadanie'" - napisała jedna z fanek obserwatorek Kammela. "To już nie jest to samo "Pytanie na śniadanie". Szkoda, że nie liczą się z tym kogo naprawdę widzowie chcieli oglądać, jako prowadzących" - dodała ina osoba. Jak widać zmiany w obsadzie popularnej śniadaniówki nie wszystkim przypadły do gustu.

Marzena Rogalska i Tomasz Kammel w TVP Fot. KAPiF.pl