Poseł PiS zaczął "panie Hołownia", a ten go zgasił. Potem nawiązał do Kamińskiego i Wąsika

25 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie Sejmu. Atmosfera zrobiła się napięta, kiedy to na mównicę wszedł polityk z Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Zwrócił się bezpośrednio do "pana Hołowni". Marszałek Sejmu go zgasił.

2 screen youtube.com/SejmRP_PL Otwórz galerię Na Gazeta.pl