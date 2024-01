Joanna Opozda oskarżona przez ojca. Czego domaga się Dariusz Opozda? Już się odniosła

Joanna Opozda przechodziła przez trudne rozstanie z Antkiem Królikowskim, który porzucił ją tuż przed porodem. W mediach wielokrotnie przewijał się także temat jej ojca. To właśnie jego oskarżyła o to, że wyjawił mediom datę chrztu jej syna i musiała odwołać uroczystość. Dariusz Opozda mówi "dość" i postanowił oskarżyć córkę.

Joanna Opozda może trafić do więzienia?

Wszystko ma związek z tym, jak Opozda ma przedstawiać swojego ojca w mediach. Chodzi o sytuację związaną z chrztem jej syna, Vincenta, który został odwołany w ostatniej chwili. Aktorka o wszystko oskarżyła swojego byłego partnera, lecz nadal formalnie męża, Antoniego Królikowskiego, który miał zaprosić na uroczystość właśnie ojca Opozdy. A ten opowiedział o wszystkim mediom. Kobieta ze zdenerwowaniem napisała do brata byłego partnera. Wiadomość udostępniła na swoich mediach społecznościowych.

Mojego ojca zaprosił na chrzciny twój brat, Antek. A mój ojciec, który strzelał do mojej mamy, siostry i twojego brata, sprzedał chrzciny mediom. Dlatego chrzciny zostały odwołane.

Zarówno Dariusz Opozda, jak i Antek Królikowski zaprzeczają, by taka sytuacja miała miejsce. Ojciec aktorki napisał, że nie dostał zaproszenia i nie miał zamiaru pojawiać się na chrzcie. Tym bardziej nie sprzedał informacji o wydarzeniu do mediów. Nazwał swoją córkę "manipulatorką". Uznał, że to czas, by ją pozwać. Mężczyzna postanowił, że pozwie Joannę w procesie karnym o zniesławienie. Według kodeksu karnego, celebrytce może grozić kara grzywny, a nawet do roku pozbawienia wolności. Dariusz Opozda chce jednak tylko, by córka publicznie go przeprosiła i wyjaśniła, jak sprawa wygląda naprawdę.

Joanna Opozda zareagowała na te informacje na Instagramie. Jak się okazało, to ona wytoczyła ojcu sprawę w sądzie w 2023 roku i ją wygrała. Postanowiła, że musi się odnieść do tych doniesień medialnych. "Człowiek ten, który niestety jest moim biologicznym ojcem, wielokrotnie pokazał w moim życiu swoją 'odpowiedzialność' w stosunku do mnie czy mojej mamy. Całość spina użycie przez niego broni palnej w głośnym medialnie incydencie".

Po licznych wypowiedziach na mój temat tego człowieka zostałam zmuszona do wejścia z nim na drogę prawną celem pohamowania rozpowszechniania informacji, m.in. na temat mojego życia. Informacji i opinii, jakich żaden odpowiedzialny i dojrzały człowiek-ojciec nigdy by nie rozpowszechniał. Stało się jednak inaczej. W związku z tym wygrałam sprawę sądową, która skończyła się w kwietniu 2023 wyrokiem zakazującym temu człowiekowi rozpowszechniania kłamstw na mój temat.

Joanna Opozda nie ma dobrych relacji z ojcem

Na początku 2022 roku ojciec aktorki strzelał do drzwi, za którymi byli matka Opozdy, jej siostra oraz ówczesny partner celebrytki, Antek Królikowski. Trójka chciała dostać się do domu w Busku-Zdroju, ale ojciec zmienił zamki w drzwiach i zabarykadował się w środku. Wykrzykiwał niecenzuralne słowa i wrzucał nagrania z tego zajścia na Facebooka, pokazując ślady po kulach w drzwiach. Filmiki szybko zniknęły z sieci. Broń została Dariuszowi odebrana, ale szybko do niego wróciła.

