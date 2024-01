Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan wychowują razem trójkę dzieci: Stanisława i Tadeusza (synów prezenterki z poprzedniego związku z Jackiem Rozenkiem) oraz Henryka. Rodzina celebrytów cieszy się nieustannym zainteresowaniem wśród mediów, a ich ruchy śledzone są niemalże non stop. Dokładnie tak samo było w połowie lutego 2021 roku. Wówczas rodzina wylądowała na lotnisku Chopina w Warszawie. Wrócili wtedy z luksusowych wakacji z Meksyku. Na urlopie nie byli jednak sami. Towarzyszyła im niania najmłodszej pociechy. Pani Bożenka z rodziną Rozenek-Majdan związana jest od lat. Pomaga nie tylko w opiece nad Heniem, ale była również odpowiedzialna za pomoc przy wychowaniu starszych synów gwiazdy. Małgorzata Rozenek-Majdan wielokrotnie o niej wspominała i wypowiadała się w samych superlatywach.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek przeżyła chwile grozy na lotnisku. Pomógł jej syn

Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o opiekunce Henia. "Jest absolutnym szefem naszego domu"

Pani Bożena współpracuje z Małgorzatą Rozenek-Majdan już od wielu lat. W programie eDziecko.pl "Mamy czas", celebrytka opowiedziała o tym, że to dzięki pomocy opiekunki może się spełniać zawodowo, a jednocześnie być spokojna o dzieci. Z nianią łączy ich bliska relacja. Opiekunka traktowana jest jak członek rodziny. - Bożenka jest absolutnym szefem naszego domu. Jest dla chłopców kimś bardzo ważnym, zresztą mówią do niej "babciu". Daje im nie tylko opiekę, ale też i miłość. Bożenka jeździ też z nami na wakacje, jest członkiem rodziny - razem żyjemy. Bożenka ma Kasię do pomocy, więc my sobie tak z tym całym "majdanem" żyjemy w tym naszym domu. Nie wyobrażam sobie nie mieć niani - powiedziała. Po czym dodała: - Wyobraź sobie, że nie mam takiej Bożenki. Nie byłabym w stanie skupić się na swojej pracy zawodowej, nie będąc pewna, że moje dzieci mają najlepszą opiekę, jaka jest możliwa. To właśnie dzięki Bożence mogę realizować się zawodowo, bo wychodząc z domu, mogę skupić się wyłącznie na pracy - wyjaśniła. Z kolei w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl. Małgorzatą Rozenek-Majdan opowiadała o planach na święta. Wówczas zamierzała je spędzić za granicą, oczywiście w towarzystwie opiekunki Henia. - Bożenka to dużo więcej niż niania Henia. (...) Będzie opalała się na leżaku i Radosław będzie serwował jej drinki - zadeklarowała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Małgorzata Rozenek-Majdan wiele zawdzięcza niani swoich dzieci. Kim jest pani Bożenka?

Choć Małgorzata Rozenek-Majdan nieraz wypowiada się o pani Bożence, to sama zainteresowana raczej stroni od mediów i unika życia w blasku fleszy i świetle reflektorów. Nie udziela wywiadów, ani publicznych wypowiedzi, a zatem nie rozpowiada, jak to jest pracować u słynnej rodziny. Opiekunka chroni własne życie prywatne, ale tym samym wykazuje się lojalnością w stosunku do Małgorzaty Rozenek-Majdan i jej bliskich.

Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną https://www.instagram.com/m_rozenek/