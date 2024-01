Wiktoria Pawliszewska z "Top Model" została mamą. Zdradziła płeć i imię dziecka

Wiktoria Pawliszewska była uczestniczką dziesiątej edycji "Top Model". Chociaż nie wygrała programu, to do dziś cieszy się popularnością. Modelka aktywnie prowadzi profil na Instagramie, gdzie pokazuje kulisy pracy w branży oraz dzieli się z obserwatorami ważnymi chwilami z życia prywatnego. Ostatnio Wiktoria Pawliszewska opublikowała w sieci wyjątkową wiadomość. Poinformowała na Instagramie, że została mamą. Pokazała pierwszą fotografię dziecka i zdradziła wszystkie szczegóły. Więcej zdjęć Wiktorii Pawliszewskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

Wiktoria Pawliszewska z "Top Model" urodziła syna. "Coś czuję, że będzie przyjaźń"

W lipcu 2023 roku modelka poinformowała obserwatorów, że spodziewa się dziecka. "Strasznie nie mogłam się doczekać, żeby to ogłosić (zwłaszcza że coraz trudniej mi się to ukrywa). Idą ogromne, cudowne zmiany. Będę mamą. Już na początku przyszłego roku poznamy nasze wyczekane, wymarzone maleństwo" - napisała na Instagramie. Teraz Wiktoria Pawliszewska ogłosiła, że 19 stycznia jej syn pojawił się na świecie. Zdradziła jego imię. "Przed państwem Gustaw Jerzy Pawliszewski" - napisała na InstaStory. Modelka opublikowała również urocze zdjęcie dziecka. "Coś czuję, że będzie przyjaźń" - podpisała fotografię. Pod postem posypały się gratulacje. "Dużo zdrówka dla całej rodzinki", "Słodziak", "Gratulacje" - pisali internauci. Szczęśliwa mama poinformowała, że już wróciła z synem do domu.

Wiktoria Pawliszewska z "Top Model" rozwija się w różnych dziedzinach

Wiktoria Pawliszewska po programie "Top Model" podpisała kontrakty z trzema agencjami. Oprócz tego zaczęła również działać w innych dziedzinach. - Poza modelingiem zajmuję się głównie zdrowiem. Jestem koordynatorką przychodni, studiuję psychologię, szkolę się w nauczaniu i fizjoterapii. Jednocześnie wciąż biorę udział w sesjach zdjęciowych i kampaniach reklamowych - powiedziała dla portalu cozatydzien.tvn.pl. ZOBACZ TEŻ: Marcela Leszczak debiutowała w "Top Model". Dziesięć lat temu wyglądała zupełnie inaczej. Przeszła sporą metamorfozę

Wiktoria Pawliszewska Fot. @wikapawliszewska / Instagram