Krystyna Feldman urodziła się 1 marca 1916 roku we Lwowie. Aktorka już od najmłodszych lat interesowała się sceną. Prawdopodobnie wpływ na jej pasje miała rodzina. Rodzice Krystyny Feldman byli aktorami. Nikogo więc nie zdziwiło, gdy ich córka w wieku pięciu lat zaczęła grać swoje pierwsze role. W 1937 roku ukończyła Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. Karierę Feldman przerwał wybuch drugiej wojny światowej. Dołączyła do Armii Krajowej i została łączniczką. Do kariery aktorki wróciła w 1944 roku. Jak wyglądała w młodości? Zdjęcia zaskakują.

Krystyna Feldman w młodości. Poznajecie?

Krystyna Feldman zazwyczaj grała drugoplanowe postacie. Największą popularność zyskała dzięki roli schorowanej babci Rozalii w serialu "Świat według Kiepskich". Polacy pokochali gwiazdę za poczucie humoru i wyjątkowe umiejętności aktorskie. Niektórzy jednak krytykowali Feldman za przyjęcie tej roli. Sama aktorka nie przejmowała się opinią innych i lubiła swoją postać. - Nie znalazłam tam nic takiego, co mogłoby obrażać moje uczucia i moje zasady. Ot, siedzi stara babcia i wysila całą swoją inteligencję, żeby obronić swoją rentę - mówiła na kanale Stopklatka. Co ciekawe, Feldman zagrała swoją pierwszą główną rolę w wieku 88 lat. Mało kto jednak wie, jak wyglądała w młodości. Zdjęcia aktorki co jakiś czas pojawiają się na profilach poświęconych ludziom kultury. Jak widać, Krystynie Feldman od zawsze towarzyszył życzliwy uśmiech. Podobna?

Krystyna Feldman o miłości swojego życia

Krystyna Feldman przeżyła wielką miłość tylko raz. Związała się z reżyserem Stanisławem Brylińskim, który był od niej starszy o 26 lat. Kontrowersje wzbudzał fakt, że mężczyzna miał wtedy żonę. - Byliśmy razem pięć lat. Nigdy wcześniej i nigdy potem nikogo tak nie kochałam. Bryliński jest jedynym mężczyzną, poza moim bratem, marszałkiem Piłsudskim i Janem Pawłem II, którego noszę w sercu - mówiła Feldman. Po śmierci reżysera aktorka nie związała się z nikim innym. Grała w teatrze do końca swojego życia. Zmarła 24 stycznia 2007 roku w Poznaniu. ZOBACZ TEŻ: Żukowski ma za sobą trudny rozwód. "Przeszedłem przez piekło". Mówi o relacjach z byłą żoną

