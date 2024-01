Kim jest Lilla Sasin, żona Jacka Sasina? Jej kariera budziła kontrowersje

Politycy zazwyczaj chronią swojej prywatności, chociaż w dobie mediów społecznościowych, niektórzy z nich chętnie publikują rodzinne zdjęcia. O życiu osobistym Jacka Sasina niewiele wiadomo. Polityk jest mężem Lilli Sasin, o której zrobiło się głośno, gdy ujawniono, że członkowie rodziny posła PiS są zatrudnieni w państwowych spółkach.

Kim jest żona Jacka Sasina, Lilla Sasin?

Jak informowała "Polityka" Jacek Sasin poznał żonę, gdy pracował w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Lilla Sasin w późniejszych latach była też sekretarką Mariusza Błaszczaka. Pracowała także w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Wzbudziło to kontrowersje, bo kiedy Jacek Sasin odszedł z Urzędu Stanu Cywilnego, zastąpił go jego znajomy Józef Wierzbowski, a ten miał zatrudnić właśnie żonę polityka.

Moja żona nie została zatrudniona, ale pracowała w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy od grudnia 2002 r. Jej przeniesienie w ramach Urzędu Miasta w lutym 2005 r. nie było żadnym nowym zatrudnieniem, a tylko zmianą miejsca wykonywania pracy. Przeniesienie to nie wiązało się dla mojej żony z żadnymi korzyściami, nie pociągało za sobą ani podwyżki, ani awansu - tłumaczył Jacek Sasin w "Polityce".

Lilla Sasin także próbowała sił w polityce, w 2018 roku startowała w wyborach samorządowych na radną gminy Ząbki, ale nie uzyskała mandatu. Głośno było także o ojcu żony Sasina, gdy w 2021 roku dowiedzieliśmy się, że jest on jedną z ponad 350 osób zasiadających w Spółkach Skarbu Państwa, powiązanych z politykami PiS. Eugeniusz Daciuk to dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu podległej Wodom Polskim. W rozmowie z Interią teść Sasina podkreślił jednak, że to nie jest nepotyzm, bo nie ma między nimi więzów krwi. "Dlaczego mam się do dymisji podawać? No to co, że jestem teściem ministra? Jestem magistrem inżynierem melioracji wodnych, jestem specjalistą w tej branży i pracuję 37 lat w tej samej firmie. Wody Polskie są spadkobiercą poprzedniej firmy. Przepraszam, ale nie będę na takie pytania odpowiadał" - tłumaczył.

Jacek Sasin Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Jacek Sasin uważa, że wspólne sprzątanie łączy rodzinę. Mówi o relacjach z żoną i synem

Chociaż Jacek Sasin nie ujawnia zbyt wielu informacji na temat życia prywatnego, w 2019 roku w wywiadzie dla "Super Expressu" został zapytany o to, czy pomaga żonie w obowiązkach domowych. "Obecnie mniej niż kiedyś. Nic tak nie buduje pewnej więzi jak wspólne odkurzanie i sprzątanie mieszkania. Zapewniam moją żonę, że będę się starał pomagać tyle, ile tylko się da (...) Lubię, nawet zdarza mi się zmywać. Uważam, że wspólne wykonywanie takich codziennych zajęć wzmacnia więzi rodzinne" - mówił. Jacek Sasin i Lilla Sasin wychowują syna Radosława, który jest już dorosły. W tym samym wywiadzie polityk opowiadał o ich wspólnych podróżach. "Udało mi się go zarazić pasją do podróży, zwiedzamy różne miejsca. To mój najlepszy kompan, który ostatnio przejął schedę, aranżując plany podróżnicze, np. na początku roku byliśmy na Węgrzech, w Budapeszcie. Poza zdobywaniem nowej wiedzy lubimy z synem skosztować lokalnej kuchni, więc łączymy przyjemne z pożytecznym" - mówił Sasin.