Tiffani Thiessen była jedną z największych gwiazd lat 90. Aktorka urodziła się w 1974 roku w Kalifornii. W wieku ośmiu lat zaczęła swoją karierę w modelingu. Udało jej się zdobyć tytuł Miss Junior America. Chociaż gwiazda bardzo dobrze radziła sobie w tej dziedzinie, to wybrała inną ścieżkę i postawiła na aktorstwo. Zaczynała od roli Kelly Kapowski w znanym serialu "Byle do dzwonka". Występ w tej produkcji przyniósł jej nominację do Young Artist Award. Największym osiągnięciem w karierze Tiffani Thiessen była jednak rola intrygantki Valerie Malone w "Beverly Hills, 90210". Aktorka występowała w produkcji przez pięć sezonów. Jak potem potoczyły się jej losy i kariera?

REKLAMA

Zobacz wideo Żona Adamczyka poznała Brada Pitta. Jest zachwycona

Tiffani Thiessen spełnia się jako mama, żona i pisarka

Po zakończeniu realizacji "Beverly Hills, 90210" aktorka ciągle występowała w amerykańskich produkcjach, jednak nie powtórzyła swojego wielkiego sukcesu. Tiffani Thiessen bardzo chciała zerwać z wizerunkiem wrednej dziewczyny, w którą wcielała się w serialu. W 2002 roku wystąpiła w filmie Woody'ego Allena "Koniec z Hollywood". Oprócz tego próbowała swoich sił jako producentka. Od 2009 roku wcielała się także w rolę Elizabeth Burke w serialu "Białe Kołnierzyki". Co dziś u niej słychać? Aktorka wyszła za mąż za Brady’ego Smitha. Para wychowuje dwójkę dzieci, córkę Harper i syna Holta. Gwiazda często publikuje na swoim profilu na Instagramie zdjęcia z rodzinnych chwil. Thiessen wyznała, że nie chciałaby, aby jej dzieci były obecne w show-biznesie. Zdaniem aktorki dzisiejsze tabloidy są bardzo agresywne i skłonne do wymyślania nieprawdziwych informacji. Nie tak dawno wydała także książkę kucharską "Here We Go Again", w której podpowiada, jak zapobiegać marnowaniu jedzenia i wykorzystywać resztki z posiłków.

Tiffani Thiessen o swoim mężu. "Wybrałam świetnego faceta"

Tiffani Thiessen wyszła za mąż w 2005 roku. W wywiadzie dla stacji Fox News aktorka zdradziła, jaki jest sekret jej udanego związku. - Muszę przyznać, że wybrałam świetnego faceta. Wybrałam mężczyznę, który jest słodki, miły i ciężko pracuje. Jest świetnym tatą, świetnym mężem. Naprawdę dobrze nam się układa, a zwłaszcza po urodzeniu syna. Chodzimy na randki - mówiła w wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: "Beverly Hills, 90210". Zagrali w serialu i stali się gwiazdami. Życia aktorów nie były łatwe: narkotyki, choroby. Nie wszyscy żyją

Tiffani Thiessen Tiffani Thiessen / Jennifer Hudson Show / Youtube / screenshot