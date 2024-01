W 2021 roku Erica Moser pojawiła się w znanym show "Marrying Millions". Format jest niezwykle popularny w Stanach Zjednoczonych. Do programu zapraszana jest para, która opowiada swoją historię miłosną. Jest on o tyle nietypowy, ponieważ jedna z osób jest niezwykle bogata. To właśnie tam widzowie mogli zobaczyć historię 25-latki. Kobieta pokazała swojego ówczesnego partnera, który jest od niej starszy o 46 lat. 72-letni milioner wraz z Ericą miał stanąć na ślubnym kobiercu. Nie wszystko jednak poszło zgodnie z planem.

25-latka uciekła sprzed ołtarza. Jej mężem miał zostać 72-letni milioner

Rick Sykes poznał 25-latkę w mediach społecznościowych. 72-letni milioner był zachwycony kadrami, które wstawiała na swój profil na Instagramie. Para szybko zaczęła się spotykać. Erica i Rick zamieszkali wkrótce na jachcie w Miami. Z czasem zaczęły się rozmowy na temat ślubu. W programie "Marrying Millions" ówcześni zakochani przygotowywali się do wyprawienia wielkiego wesela. Ceremonia miała się odbyć w ogrodzie babci kobiety. Gdy nadszedł wyjątkowy dzień, Erica kompletnie zmieniła zdanie. - Przejrzałam na oczy - wyznała później w jednym z zagranicznych wywiadów. 25-latka bez wahania zostawiła swojego narzeczonego. Nie wiedział, dlaczego tak zdecydowała. Nagranie z tego momentu szybko stało się hitem w sieci. Obecnie Rick i Erica nie mają już ze sobą kontaktu. Wiadomo jednak, że kobieta nadal gustuje w znacznie starszych partnerach. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii.

Erica Moser zostawiła 72-letniego milionera. Miała swoje powody

Ojciec Eriki od samego początku był przeciwko relacji 25-latki z 46 lat starszym milionerem. Nie chciał, aby jego córka była żoną 72-latka. Z czasem kobieta również zauważyła, że nie ma wiele wspólnego z narzeczonym. Nie chciała również robić na przekór ojcu. - Nie mogę winić mojego taty za to, że nie jest szczęśliwy. Zdecydowanie nie było jego marzeniem, żeby jego mała córeczka spotykała się z kimś starszym od niego - zdradziła w jednym z wywiadów.