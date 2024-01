Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda poznali się w liceum i rozpoczęli swój związek, gdy byli jeszcze nastolatkami. Odkąd Duda został prezydentem kraju, raz po raz pojawiają się plotki o ich rzekomych problemach w małżeństwie. Choć głowa państwa niejednokrotnie zapewniała, że doniesienia o kryzysie są nieprawdziwe, nie każdy wierzy tym tłumaczeniom. Z tematem rozprawił się były współpracownik prezydenta w książce Kamila Dziubki "Kulisy PiS".

Andrzej i Agata Dudowie chcieli wziąć rozwód? "Ona jest typem nauczycielki"

Rozmówca Dziubki stanowczo zaprzecza jakimkolwiek kryzysom w związku pary prezydenckiej. - Niektórzy plotkowali, że Agata złożyła papiery rozwodowe w sądzie, ale nawet jeśli mieli jakieś problemy małżeńskie, to jeszcze przed kampanią w 2015 roku temat ucichł. Miałem okazję obserwować ich z bliska i nigdy nie widziałem scen, które pozwoliłyby na stwierdzenie, że to jest małżeństwo w kryzysie. Jak to w życiu, zdarzały się różne spięcia, ale nie tego typu - czytamy. Współpracownik prezydenta zauważył również, że Andrzej Duda niezwykle liczy się z opinią żony, która ma mieć dość mocny charakter. - Nie chcę powiedzieć, że Andrzej jest pod jej butem, ale ona jest typem nauczycielki również w codziennym życiu - dodał rozmówca. Przypominamy, że Agata Kornhauser-Duda od 1998 do 2015 roku pracowała w liceum w Krakowie jako nauczycielka języka niemieckiego.

Agata Duda ma mieć znacznie bardziej liberalne poglądy od Andrzeja Dudy

Z książki dowiadujemy się także, że Agata Duda może mieć znacznie bardziej liberalne poglądy, niż się wydaje. Współpracownik prezydenta zwraca uwagę, że wychowała się w domu z lewicowymi wartościach. - Myślę, że w głównym nurcie PiS (Agata Duda - red.) by się nie zmieściła. Zresztą ona nie bardzo może mieć tego typu poglądy, bo pochodzi z domu, w którym przeważała inna wrażliwość. Ojciec poeta, brat poeta o mocno lewicowym światopoglądzie - mówi rozmówca Kamila Dziubki. Andrzeja Dude w wielu kwestiach ma uświadamiać także jego córka, Kinga Duda. - Córka ma zdecydowanie bardziej liberalne poglądy niż Andrzej. I to jest fakt. Ona mu mówi o różnych rzeczach, stara się go przekonywać do pewnych spraw. Żona zresztą też. Tak było na przykład dwa razy w sprawie lex Czarnek - mówi współpracownik Andrzeja Dudy w książce "Kulisy PiS".

