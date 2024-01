Małgorzata Tomaszewska jest kolejną prowadzącą "Pytania na śniadanie", którą właśnie zwolniono z TVP. Prezenterka jest w zaawansowanej ciąży. Decyzję stacji surowo skomentowała była szefowa "Pytania na śniadanie", Joanna Kurska. Żona byłego prezesa TVP, Jacka Kurskiego, była oburzona tym, że zwolniono ciężarną kobietę. "Trzy tygodnie przed datą porodu nielegalne władze TVP wyrzucają Małgorzatę Tomaszewską z pracy. To wszystko z oszalałej zemsty i hejtu do poprzedniej ekipy. Tak wygląda państwo prawa i prawa kobiet według Tuska. Małgosiu, jesteśmy z tobą" - oznajmiła na Instagramie. Małgorzata Tomaszewska opublikowała w sieci komentarz do całej sytuacji. Widać, że z programem była bardzo związana i nie jest to dla niej łatwy czas.

Małgorzata Tomaszewska komentuje zwolnienie z TVP. "Organizm mamy zniesie wszystko dla swojego dziecka"

Małgorzata Tomaszewska właśnie opublikowała zdjęcie z ciążowej sesji. Prezenterka w opisie fotografii odniosła się do zwolnienia z "Pytania na śniadanie". Podziękowała za wsparcie i podkreśliła, że teraz skupia się przede wszystkim na tym co dobre, czyli na zbliżających się wielkimi krokami narodzinach córki. Podkreśliła, że od dzieciństwa marzyła o założeniu rodziny i to właśnie dzieci dają jej siłę, aby przetrwać trudne chwile. Zdjęcie znajdziecie na dole strony.

Dwa serca. Silniejsze niż kiedykolwiek, bo razem. Organizm mamy zniesie wszystko dla swojego dziecka. Bardzo dziękuję za wasze ogromne wsparcie. Chcę myśleć tylko o tym, że spełniamy moje marzenie z dzieciństwa - o kochającej się, dużej rodzinie. Tylko tyle i aż tyle. A tak naprawdę wszystko - napisała Tomaszewska.

W sekcji komentarzy od razu odezwali się fani prezenterki. "Pani Małgosiu, wszystkiego dobrego dla was - teraz tylko to się liczy", "Pani Małgosiu, życzę pani dużo zdrowia i pogody ducha. Będzie dobrze", "Szkoda tylko, że już nie ma pani w "Pytaniu na śniadanie", bo była pani taka sympatyczna" - czytamy.

Nie tylko Tomaszewska. Fani Małgorzaty Opczowskiej są oburzeni zwolnieniem prezenterki. "To już nie to samo"